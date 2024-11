Nasce “Savona Startup”: un’associazione di giovani accomunati dall’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità e l’innovazione nel territorio

Savona. Spesso quando si cercano delle notizie riguardanti la provincia di Savona (o in generale sulla Liguria) è facile imbattersi in statistiche non propriamente positive: questo capita anche e soprattutto quando vengono analizzati i dati riguardanti la demografia del nostro territorio che, a causa dell’età media sempre più elevata, secondo diversi esperti risulta essere poco attrattivo agli occhi di ipotetici nuovi investitori.

Quanto enunciato in precedenza purtroppo si riflette in maniera evidente sul modo di fare imprenditoria, dove l’innovazione digitale in certi ambiti fatica tremendamente ad imporsi. Tuttavia c’è chi crede al fatto che la tendenza appena citata si possa modificare. A tal proposito a giugno è nata Savona Startup, associazione fondata da under 35 che tra gli obiettivi primari si è posta quello di diventare il punto di riferimento del sistema startup a Savona.

“Savona Startup – spiega il presidente Tommaso Minuto – è un’associazione nata per diffondere sul nostro territorio i valori dell’imprenditorialità e dell’innovazione. L’obiettivo è quello di costruire un luogo di connessione e confronto su tematiche strategiche per lo sviluppo del nostro territorio e di conseguenza del nostro Paese: spesso leghiamo l’ambito delle startup a quello dell’innovazione americana della Silicon Valley – come Google, Apple, Amazon – ma la creazione di nuove startup innovative è anche il punto di partenza per molte delle PMI che sono il fulcro della nostra economia. Il valore non solo è generato da prodotti e servizi, ma anche dalla creazione connessa a posti di lavoro e competenze da portare qui in Liguria. Per creare un sistema di questo tipo è necessario diffondere i valori e la cultura del fare impresa”.

“Savona Startup – prosegue il portavoce dell’associazione – diffonde questi valori quotidianamente tramite attività di comunicazione sui social media e tramite workshop formativi ed eventi dal titolo “Aperifounder”, in cui vengono ospitati giovani imprenditori del territorio per raccontare la loro esperienza. L’obiettivo è mettere a sistema tutta una serie di conoscenze e scoperte per poter accelerare i talenti savonesi e liguri che godono ancora di poco spazio a livello nazionale”. Tra le volontà dei membri di Savona Startup, vi è quella di creare una vera e propria community di innovatori e imprenditori per raccogliere e condividere idee, esperienze e risorse, al fine di poter poi diffondere tali conoscenze sul territorio.

Per raggiungere questi obiettivi, l’associazione ha portato avanti non solo gli Aperifounder, ma sta organizzando il primo Startup Weekend di Savona. Startup Weekend è un format internazionale nel quale, in sole 54 ore, verrà data l’opportunità di trasformare un’idea in una vera e propria startup grazie al prezioso supporto di mentor e professionisti provenienti da settori diversi e che hanno competenze differenti, dal marketing alla gestione finanziaria. L’iniziativa è aperta a tutte le fasce di età (dai 18 anni in poi) e si prefigge l’obiettivo di far vivere un’esperienza di innovazione e creatività che può accendere la scintilla e far portare avanti i progetti. Infatti sono diversi i premi messi in palio dalle aziende sponsor e partner: borse di studio per il master di Genoa Entrepreneurship School (previo superamento delle selezioni), borse di studio per il percorso di accelerazione Genoa Ventures, ingressi gratuiti a Talent Garden Genova (spazio di lavoro condiviso in cui viene data vita a collaborazioni) e la possibilità di accedere al Club di Startup Geeks.

A sottolineare l’importanza dell’evento per il nostro territorio è stato lo stesso presidente di Savona Startup, Tommaso Minuto: “Startup Weekend Savona, che si terrà dal 6 all’8 dicembre presso la Sala della Sibilla del Priamar di Savona, sarà l’occasione per tanti giovani di entrare in contatto con aziende e professionisti. Si tratta di un’occasione per mostrare come anche in Liguria ci sia movimento e la voglia di rilanciarsi, nonostante alcune statistiche sembrino mostrare il contrario. Per questo siamo infinitamente grati a Azimut, main sponsor dell’evento, Besio, local sponsor e ai nostri partner Genoa Ventures, Talent Garden, Startup Geeks, Vento Ventures, Genoaes, Google Developer Groups Genova e altri che hanno scelto di sostenere l’iniziativa”.

“Per partecipare non è necessario essere esperti del settore – scrive l’associazione attraverso i propri profili social -, ma è sufficiente avere voglia di imparare e di mettersi alla prova nel tentativo di creare qualcosa di significativo. Oltre a questo, Startup Weekend è un’occasione per fare networking con professionisti e appassionati del mondo startup”. Unico requisito richiesto per partecipare è l’iscrizione all’evento, effettuabile tramite la pagina web dell’associazione.

In preparazione a questa speciale iniziativa, l’Associazione ha inoltre organizzato un workshop gratuito durante il quale si darà ai partecipanti l’opportunità di comprendere meglio cosa significhi partecipare ad uno “Startup Weekend” e apprendere alcune nozioni fondamentali su cosa sia una startup, come si trasforma un’idea in un progetto di business e quali strumenti utilizzare per poter sviluppare la propria idea.

Questo evento si svolgerà sabato (domani) dalle ore 15:30 a Savona presso i locali di “Futura Cantiere Plurale” in Piazza Duomo, con l’auspicio che possa invogliare sempre più persone ad appassionarsi al mondo dell’imprenditoria e creare le basi di un nuovo ecosistema locale.

Per maggiori informazioni: https://savonastartup.it/, https://startupweekendsavona.com

Per prenotarsi: https://lu.ma/vvaeg8mw (Startup Weekend)

Riferimenti social (Instagram): @startupweekendsavona e @savonastartup

Obiettivo di Savona Startup: diventare il punto di riferimento per l’innovazione e l’imprenditoria sul territorio, creando un ecosistema dinamico e collaborativo che ispiri, supporti e promuova le idee e le startup locali verso un successo nazionale e internazionale.