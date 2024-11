Murialdo, Pronzalino contrattacca: “Da Salvetto farneticazioni prive di verità”

Murialdo. Continua il botta e risposta tra Ezio Salvetto, ex capogruppo di opposizione e già sindaco di Murialdo, e Giacomo Pronzalino, attuale capogruppo di “Uniti per Murialdo”.

Dopo la replica di Salvetto di qualche giorno fa, oggi scrive Pronzalino: “Spiace vedere che certe persone accecate dall’odio personale perdono di vista la verità e si lanciano in affermazioni non veritiere pur di cercare di screditare l’operato di un sindaco e fare da scudo all’inettitudine di altri”.

“La strada di Riofreddo Siar 10967 del 15/03/2018 era a firma Salvetto Ezio ma le autorizzazioni originarie per vincolo idrogeologico e per vincolo paesaggistico sono state tutte ottenute firma Pronzalino, compresa la variante richiesta ed ottenuta per la frana in Località Landini nel Comune di Osiglia. La domanda di pagamento codice Agea n° 1470259840 del 27/09/2021 è a firma Pronzalino.”

Su Strada Baduoli: “Prima domanda, con codice Siar 13162 e richiedente Ezio Salvetto, non ha trovato copertura finanziaria. La seconda domanda, con codice Siar del 12 marzo 2020 e richiedente Pronzalino Giacomo, non ha trovato copertura. La terza domanda del Gal Valli Savonesi, con codice Agea n°04250169937 del 8 ottobre 2020 e richiedente Pronzalino Giacomo, ha trovato copertura finanziaria poiché ha previsto interventi di ingegneria naturalistica. Le autorizzazioni originarie per vincolo idrogeologico e per vincolo paesaggistico sono tutte a firma Pronzalino Giacomo. Pertanto ancora una volta il Signor Salvetto si vanta di cose che non ha ottenuto e dice cose non vere”.

“Per quanto riguarda il Ponte Azzini, appena insediato dopo la vittoria del maggio 2019 provvidi alla segnalazione al prefetto della situazione del ponte con pilastro gravemente lesionato. L’amministrazione da me presieduta ha provveduto ad un progetto esecutivo che non ha avuto seguito a causa dell’ostruzionismo del signor Salvetto e di tre della maggioranza che hanno votato per quello che poi è diventato il commissariamento del comune. Il guado autorizzato dalla Difesa del Suolo è progetto e studio di un ingegnere idraulico che notoriamente ne sa più del signor Salvetto”.

“Infine per quanto riguarda l’intervento del prefetto, ministro e capo dello Stato Salvetto fa finta di dimenticare che ha ricevuto lui stesso la revoca , insieme a tutti i membri del consiglio, avendo rifiutato l’intimazione e la diffida personale del prefetto a ciascun consigliere ad approvare il bilancio. Preciso che mi sono recato dal prefetto per rassegnare le dimissioni ma che non sono state accettate in quanto come sindaco avevo provveduto a svolgere correttamente e puntualmente i miei compiti e doveri cosa che alcuni consiglieri non avevano fatto in spregio all’interesse della popolazione”.

“La campagna di odio, falsità e diffamazione ha portato al risultato attuale. Se questa è la volontà dell’elettorato saranno i risultati a far giudicare l’operato dell’amministrazione che per ora non si vedono, nonostante la difesa d’ufficio e di parentela del signor Salvetto. Proprio per questo essendomi venuto a noia per le falsità che va propagandando non risponderò più alle sue farneticazioni prive di verità”.