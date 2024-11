Miss Inverno 2024: ecco gli ospiti della nuova edizione

Albenga. Si avvicina l’appuntamento con l’ottava edizione di Miss Inverno che, come ogni anno, offrirà un palcoscenico importante non solo alle concorrenti in gara per il titolo ma anche a diversi artisti che si alterneranno sul grande palco di Villanova d’Albenga domenica 8 dicembre.

Nuove promesse della musica, emergenti e talenti ormai consolidati saranno i protagonisti della parte artistica di Miss Inverno 8 a cui, per la prima volta, parteciperà Giorgia pastorelli, interprete ventiquattrenne dalle doti indiscusse che arriverà da Imperia e si ispira a grandi muse della musica come Giorgia, Arisa e Adele ma possiede anche un passato che la lega già a Miss Inverno avendo partecipato al contest anni fa nelle vesti di concorrente!

Prima volta anche per il cantautore savonese Lorenzo Servello, in arte FH3NIX. Classe 2006, che frequenta il Conservatorio Paganini di Genova per il Pianoforte classico ma, oltre al pianista, in lui alberga anche un cantautore dai tratti cupi e malinconici, spesso tipici dell’adolescenza che esprime con i suoi testi dedicati all’amore, ai sogni infranti o alle prime delusioni di gioventù…nel 2022 la Red Owl Records si accorge del suo talento e gli offre il primo contratto discografico a cui fa seguito il singolo “Senza fare niente”.

Tornerà invece a calcare il palco di Miss Inverno a distanza di due anni dalla precedente esibizione Corinna Parodi Brondo, nome ormai noto nel panorama del cantautorato ligure, e non solo, con alle spalle una lunga serie di pubblicazioni e riconoscimenti oltre ad esperienze anche nel campo del musical e, recentemente, in quello editoriale con la pubblicazione del suo primo libro realizzato in collaborazione con il musicista Lorenzo Biricocoli così come il suo primo recente inedito in lingua inglese “Flame for The Last Time”. Sempre più spesso ospite di importanti eventi in Liguria sarà possibile apprezzare nuovamente dal vivo Corinna Parodi l’8 dicembre a Miss Inverno.

Spazio anche alle realtà del territorio come l’Unione Sportiva Villanovese, importante sodalizio locale dedicato al calcio, alla ginnastica acrobatica e alla scherma, a cui è stata recentemente conferita dal Coni la prestigiosa “Stella di Bronzo al merito sportivo”.