Minibasket, nel weekend a Loano il Memorial Maestro Elio Garassini

Loano. Sabato 16 e domenica 17 novembre a Loano ospiterà l’edizione 2024 Memorial “Maestro Elio Garassini”, torneo di basket giovanile organizzato ogni anno dall’Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il torneo, riservato alle squadre giovanili di minibasket della categoria Esordienti 2013-2014, si svolgerà presso il palazzetto dello sport di località Fej intitolato alla memoria del maestro e sindaco di Loano.

“Alla fine degli anni 60′ – ricorda il presidente del Basket Loano Andrea Maineri – un maestro delle scuole elementari, Elio Garassini, portò il minibasket a Loano, scommettendo sul fatto che questo sport fosse capace di coinvolgere i bambini loanesi delle scuole elementari e spingerli a dedicarsi allo sport come strumento educativo. Elio Garassini dedicò gran parte della propria vita a far crescere i piccoli cestisti in erba, partendo proprio dai suoi alunni delle scuole elementari. Gli anni ’70 rappresentarono per il minibasket loanese un periodo irripetibile: tutta l’Italia cestistica di quegli anni conosceva perfettamente dove fosse collocata la piccola società di Loano, il BCL Loano, e chi fosse il grande maestro Elio Garassini, il quale ottenne grandi risultati a livello nazionale (a Roma, Porto San Giorgio, Napoli, Pesaro, Bologna e altrove), risultati mai eguagliati da nessuna squadra ligure negli anni a seguire”.

“In quegli anni, dunque, era un grande onore poter gareggiare, con assoluto equilibrio tecnico, contro squadre provenienti da vivai di Serie A. Lino Lardo era il principale emblema del basket loanese: dopo gli esordi a Loano, diventò un grande giocatore di Serie A e, a fine carriera, anche un grande allenatore della massima serie nazionale; fu anche allenatore della Nazionale Femminile Senior. Lino era, in pratica, il più forte, un ‘furetto’ in campo, un vero leader del minibasket di quegli anni: era un ‘piccolo’ grande fenomeno (anche in centimetri) e i suoi gesti tecnici crearono ammirazione da parte delle squadre avversarie di tutta Italia”.

Aggiunge Maineri: “Oggi il nostro centro minibasket loanese conta circa 70 iscritti fra maschi e femmine: ciò grazie all’unione con il settore minibasket della Pallacanestro Loano allo scopo di far crescere ulteriormente il numero di appassionati di minibasket nel territorio loanese. Oggi tutti questi giocatori ripercorrono gli stessi luoghi dove il maestro insegnava il minibasket ai bambini e bambine di Loano con il suo storico Basket Club Loano. Confidiamo quindi che i nostri bambini possano emulare, con la loro passione, quel periodo d’oro. Una menzione speciale va fatta anche ad una grande giocatrice loanese, Simona Tassara, che per molti anni ha giocato in Serie A vincendo tanti titoli importanti a livello nazionale. Dal nostro vivaio sono usciti tanti giocatori che hanno calcato e attualmente calcano i campi di Serie A e B. Ne riportiamo alcuni delle nuove generazioni, ragazzi che hanno tutti partecipato al Torneo Garassini da bambini: Nicolò Benedusi, Giacomo Cacace, Alberto Cacace, Tommaso Oxilia, Nicolò Bontempi, Enrico Micalizzi, Gianluca Fea e molti altri, come il giovane Larry Olmi, nato nel 2010 e attualmente nelle fila delle giovanili Under 15 della Virtus Bologna”.

“Il nostro impegno è sempre quello di regalare momenti di sana competizione sportiva. Come è il Torneo Garassini, che vedrà confrontarsi tanti bambini (provenienti da molte realtà liguri e da fuori regione) accomunati dalla passione per il basket, senza esasperazioni ma all’insegna del solo e puro divertimento”.

La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio di sabato 16 novembre e per tutta la giornata di domenica 17 novembre presso il PalaGarassini di via Matteotti. Le squadre partecipanti al torneo sono: nel Girone A Basket Loano Garassini, Finale Basket Club e Imperia Basket Riviera dei Fiori; nel girone B Basket Club Ceriale, XXMiglia Basket e Ad Mybasket Genova. Sabato 16 novembre a partire dalle 15 si terranno tre partite: Loano-Finale; Finale-Imperia e Loano-Imperia.

Domenica 17 novembre dalle 9 si terranno altre tre partite: Ceriale-Genova; XXMiglia-Ceriale; XXMiglia-Genova. Dalle 14.15 si terranno poi le finali per il quinto e sesto posto, per il terzo e quarto posto e, infine, per il primo e secondo posto; alle 18 le premiazioni.