Minacce a Tajani, Ciangherotti (FI): “Solidarietà a al ministro degli Esteri, figura di rilievo della nostra nazione”

Albenga. “In qualità di vice coordinatore di Forza Italia nella provincia di Savona, desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza al ministro Antonio Tajani, che nelle ultime ore è stato vittima di minacce gravissime. Le agenzie di stampa riportano come Tajani, da sempre in prima linea nella difesa degli interessi italiani e nella promozione dei valori democratici a livello internazionale, sia stato destinatario di un messaggio intimidatorio che colpisce non solo la sua persona, ma anche l’istituzione che rappresenta e il Paese intero”. Lo scrive, in una nota, il vice-coordinatore province di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“L’episodio in questione riguarda minacce di matrice intimidatoria, volte a scoraggiare il nostro ministro degli Esteri nella sua attività istituzionale. È inaccettabile che, in un Paese democratico, figure di riferimento come Tajani debbano subire tentativi di intimidazione che mirano a destabilizzare la nostra azione politica, fatta di impegno e dedizione per il bene della comunità e del Paese”, aggiunge.

“A nome mio e di Forza Italia, esprimo dunque il più profondo sostegno ad Antonio Tajani e ribadisco la nostra ferma condanna verso qualsiasi tentativo di intimidazione. È essenziale che tutte le istituzioni e i cittadini italiani si stringano attorno a chi, come il nostro ministro, si batte quotidianamente per rappresentare e difendere l’Italia a livello internazionale”, conclude Ciangherotti.