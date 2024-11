Liguria. Una timida rimonta anticiclonica sul Mar Mediterraneo porterà maggiore stabilità (seppur con qualche sgocciolio in Liguria) ma ancora poco sole sul centro-nord Italia.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 28 novembre l’instaurarsi di un flusso meridionale determina un aumento dell’umidità sul Mar Ligure, con conseguente formazione di nubi basse che potranno dar luogo a deboli rovesci sul settore centro-orientale costiero specialmente in mattinata; nel pomeriggio graduale esaurimento dei rovesci, in un contesto comunque nuvoloso o molto nuvoloso. Situazione differente a ponente, dove le schiarite saranno più accentuate già dal mattino.

Venti inizialmente deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione a quelli meridionali nel corso della mattinata. Mare generalmente poco mosso, localmente mosso in serata a ponente. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento nell’entroterra, in calo a levante, stazionarie altrove: sulla costa minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra 1 e 8 gradi, massime tra 8 e 14 gradi.

Venerdì 29 novembre giornata prevalentemente soleggiata, salvo la presenza di nubi basse nell’interno e banchi di nebbia nei versanti padani del settore centrale in mattinata.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, localmente forti agli sbocchi vallivi in mattinata. Mari mossi al mattino, in graduale scaduta nel corso della giornata. Temperature stazionarie nei valori massimi, in calo le minime in serata.

Sabato 30 novembre nessuna variazione di rilievo rispetto alla giornata precedente, eccezion fatta per i valori minimi delle temperature che risulteranno in ulteriore calo.