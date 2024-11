Meteo, sulla Liguria sabato di sole e temperature sopra la media

Liguria. Alta pressione in ulteriore rinforzo nei prossimi giorni sull’Italia. Sulla Liguria tempo soleggiato con pochi annuvolamenti specie tra sabato e domenica.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 2 novembre avremo un po’ di nubi sparse saranno presenti sulla Liguria specie tra la mattinata e le ore centrali del giorno, senza conseguenze. Seguiranno ampie schiarite tra pomeriggio e sera ad iniziare da levante.

Venti deboli da sud al mattino, variabili nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime in lieve aumento, pressochè stazionarie o in lieve calo le massime: sulla costa minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 19 e 22 gradi; all’interno minime tra 7 e 13 gradi, massime tra 15 e 21 gradi.

Domenica 3 novembre nubi basse sui versanti padani centro-occidentali con sconfinamenti “a cappello” anche sulle dorsali dei versanti marittimi, per il resto cielo in prevalenza sereno.

Venti moderati da nord o nord-est con occasionali rinforzi al mattino sul settore costiero centro-occidentale. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in aumento lungo le riviere per compressione (eccetto Genova e Savona), temperature massime in calo sui versanti padani.

Lunedì 4 novembre soleggiato a parte nubi basse sui versanti padani al mattino, in attenuazione, temperature stazionarie.