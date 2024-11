Liguria. Una vasta saccatura proveniente dal nord Europa lambirà anche la nostra regione portando per lo più tanto vento e mareggiate.

Secondo il Centro Limet, oggi mercoledì 20 novembre avremo al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sull’estremo levante ligure con assenza di fenomeni di rilievo. Altrove cielo velato. Nel pomeriggio ampie schiarite anche a levante: il cielo su tutta la regione sarà prevalentemente soleggiato o al più velato.

Fin dalle prime ore del mattino Libeccio molto forte soprattutto su imperiese con raffiche fino a 100 chilometri orari e su Tigullio orientale e spezzino con raffiche fino a 80 chilometri orari. Altrove vento più moderato. Dalla tarda mattinata rinforzo della Tramontana su tutta la regione, ma le raffiche più forti fino a 80-90 chilometri orari sono attese sul genovese. Nel pomeriggio e in serata leggera attenuazione del vento da nord che rimarrà comunque sostenuto. Mare molto agitato per onde da sud-ovest su Tigullio orientale-spezzino, fino a 4 metri altrove. Moto ondoso in calo dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime generalmente in calo: sulla costa minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra 3 e 9 gradi, massime tra 7 e 12 gradi.

Giovedì 21 novembre cielo generalmente sereno o al più velato. Nel corso del pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità con possibili deboli fenomeni a levante, nevosi sopra i 700 metri tra Val di Vara e Val d’Aveto.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Dalla sera nuovo rinforzo del Libeccio su imperiese e spezzino. Mare mosso o molto mosso in aumento ad agitato dalla sera. Temperature in calo.

Venerdì 22 novembre residua nuvolosità a levante in dissolvimento nel corso del mattino. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti molto forti da sud-ovest su imperiese e spezzino. Burrasca di Tramontana su genovese nel pomeriggio. Mare da molto agitato a molto mosso. Temperature in deciso calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.