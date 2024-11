Liguria. Pressione in generale aumento sul Mediterraneo occidentale. Pertanto ci aspetta una seconda parte di settimana maggiormente stabile. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione ma senza fenomeni di rilievo. Prime schiarite a partire dall’Imperiese nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche annuvolamento sparso ma in un contesto comunque di tempo stabile e soleggiato. In serata qualche nuvola in più su Imperiese e Genovese ma senza pioggia.

Venti: al mattino tesi da nord su Genovese e Savonese con rinforzi sugli sbocchi vallivi. Ventilazione in calo nel corso del pomeriggio. Altrove invece vento debole e variabile.

Mari: mosso al mattino in calo a poco mosso dal pomeriggio. Temperature: minime in calo, massime in aumento. Costa: Min: +7/+12°C – Max: +15/+18°C; interno: Min: +4°C/+8°C – Max: +11/+15°C.

GIOVEDì 28 NOVEMBRE: nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-levante, qualche schiarita in più a ponente. Nessun fenomeno di rilievo. Venti: deboli moderati dai quadranti meridionali. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie.

VENERDì 29 NOVEMBRE: nessuna variazione significativa rispetto al giorno precedente. Cielo nuvoloso sul settore centro-orientale, poco nuvoloso a ponente. Assenza di fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]