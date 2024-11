Liguria. Lieve e breve peggioramento del meteo a Genova e in Liguria: infiltrazioni umide in quota determinano un temporaneo aumento della nuvolosità nella giornata di oggi, sabato 9 novembre, anche con qualche debole pioggia. Ritorno del bel tempo già domani, domenica, e lunedì. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Il meteo per oggi, sabato 9 novembre, a Genova e in Liguria

Cielo e Fenomeni

Su tutta la regione si prevede cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nuvolosità in prevalenza medio-alta. Non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino. Nel pomeriggio tempo asciutto con occhiate di sole più decise a levante e qualche residua e debole pioggia sull’Imperiese, in via di attenuazione.

Venti

Moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa con possibili rinforzi tra la notte e il mattino, deboli variabili sul resto della regione.

Mari

Stirato sotto costa sul settore centrale, mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature

In aumento le minime, in contenuto calo le massime

Costa: Min: +12/+16°C – Max: +18/+20°C

Interno: Min: 2°C (fondovalle)/+9°C – Max: +11/+14°C

Il meteo di domani, domenica 10 novembre

Residue nubi alte tra la notte e il primo mattino in successivo dissolvimento. Pomeriggio nel complesso soleggiato. Venti moderati dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, deboli variabili altrove. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature generalmente stazionarie o in contenuto aumento nei valori massimi lungo la costa.

Il meteo di Limet per la giornata di lunedì 11 novembre a Genova e in Liguria

Tempo soleggiato su tutta la regione a parte strati di nubi basse sui versanti padani in via di dissolvimento. Ventilazione vivace da nord-est.