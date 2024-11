Liguria. Permangono condizioni di variabilità in un contesto pressoché asciutto sulla nostra regione, in attesa di un repentino cambio di circolazione previsto per la seconda parte di settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità medio-alta in mattinata su tutta la regione con qualche possibile cumulo di macaia sul settore costiero del Genovesato e dello Spezzino. Possibili banchi di nebbia alle prime ore del mattino sui versanti padani. Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità sul centro-levante, ove non si escludono brevi piovaschi. Rasserenamenti possibili sull’estremo ponente.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale. A regime di brezza dai quadranti meridionali sul Levante a partire dalla tarda mattinata.

Mari: mossi o molto mossi sul settore orientale. Poco mossi o quasi calmi sulla costa del Savonese e dell’Imperiese. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sul settore Occidentale. Costa: Min: +10/+15°C – Max: +14/+20°C; interno: Min: +0°C/+9°C – Max: +9/+16°C.

MARTEDì 19 SETTEMBRE: nuvolosità sparsa su tutta la regione, con cieli alti sul Ponente e nuvolosità più bassa sul centro-levante, senza però fenomeni associati. Foschie in mattinata sulle vallate interne del settore occidentale e sui versanti padani adiacenti al settore Padano.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante. Deboli da Nord a Ponente. Rinforzo progressivo della ventilazione da Sud-Ovest sullo Spezzino e sul Golfo a partire dal pomeriggio.

Mari: poco mossi sul settore Centro-Occidentale, mossi sul settore Orientale. Agitati entro sera sul Golfo e sullo Spezzino costiero, in rapida estensione ai restanti settori in serata. Temperature: stazionarie le minime; in lieve diminuzione le massime

MERCOLEDì 20 NOVEMBRE: aria più secca da Nord in sfondamento sul settore centrale. Ventilazione dai quadranti settentrionali in rinforzo e cieli via via più puliti. Calo deciso delle temperature a partire dalla serata. [Previsione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]