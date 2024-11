Liguria. Alta pressione in ulteriore rinforzo nel corso dei prossimi giorni e nel weekend sull’Italia e quindi buone condizioni meteo sulla Liguria: il centro meteo Limet prevede tempo soleggiato con pochi annuvolamenti, specie tra sabato e domenica.

Le previsioni meteo per la Liguria per oggi, venerdì 1 novembre

Al mattino cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, eccezion fatta per banchi di nebbia o nubi basse presenti nelle prime ore del mattino sui versanti padani del centro-ponente e basso Piemonte, in diradamento nel corso della mattinata. Al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti

Deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mari

Calmo o quasi calmo.

Temperature

Generalmente stazionarie

Costa: Min: +14/+19°C – Max: +20/+24°C

Interno: Min: +6/+13°C – Max: +16/+22°C

Il meteo per sabato 2 novembre

Un po’ di nubi sparse sulla regione specie al mattino e nel primo pomeriggio, senza la minaccia di pioggia. Seguiranno condizioni di cielo sereno tra il tardo pomeriggio, la serata e la successiva notte.

Venti deboli o moderati da sud-est nelle ore centrali del giorno, in attenuazione fino a deboli variabili tra pomeriggio e sera. Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime.

Il meteo per domenica 3 novembre in Liguria

Nubi basse sui versanti padani, soleggiato lungo la costa, vento settentrionale in rinforzo.