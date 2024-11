Liguria. L’avvicinamento di un imponente struttura depressionaria al centro-Europa porterà a un incremento deciso della nuvolosità sulla nostra regione, accompagnato da qualche rovescio sul settore orientale. A partire da metà settimana possibile afflusso di aria fredda a partire dall’arco Alpino.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità in aumento già dalla nottata con prime precipitazioni possibili a partire dalla mattinata sul centro-levante. Rovesci intermittenti che interesseranno anche le ore pomeridiane con decentramento verso lo Spezzino. Cieli parzialmente nuvolosi sul Ponente con aperture via via sempre più diffuse dalla tarda mattinata. Foschie o banchi di nebbia possibili durante le prime ore del mattino sui versanti padani del settore occidentale.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante, con rinforzi di Libeccio al largo e sullo Spezzino costiero. Deboli da Nord sul Ponente. Mari: mossi o molto mossi su tutti i tratti costieri. Localmente agitati al largo dell’estremo Levante.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sul settore Occidentale. Costa: Min: +8/+15°C – Max: +13/+18°C; interno: Min: +1°C/+8°C – Max: +9/+16°C.

LUNEDì 18 NOVEMBRE: nuvolosità sparsa stratificata senza fenomeni associati. Nebbie sui versanti padani nelle prime ore mattutine. Possibile parziale incremento della nuvolosità nelle ore serali.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi fino a moderati sugli sbocchi vallivi del Savonese. Mari: poco mossi sul settore Centro-Occidentale, mossi su quello Orientale. Temperature: in lieve aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi.

MARTEDì 19 NOVEMBRE: nuvolosità irregolare senza fenomeni associati. Rotazione delle correnti in giornata ai quadranti meridionali. Minime in lieve diminuzione.