Liguria. Una lieve ondulazione del flusso Atlantico porta un rapido peggioramento sulle regioni dell’alto Tirreno con precipitazioni moderate e rovesci durante la giornata di martedì e nella prima parte di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: possibili rovesci intensi e localmente a sfondo temporalesco sul medio-levante durante il pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: a partire dalle prime ore della nottata rovesci sparsi interesseranno il settore centro-occidentale, più segnatamente tra Genova e Savona, in decentramento progressivo verso il Ponente. Nelle prime ore della mattinata un debole fronte inizierà a transitare sulla nostra regione a partire dall’Imperiese, accompagnato da rovesci moderati e qualche locale colpo di tuono. Quest ultimo, sospinto da correnti tese in quota, interesserà il centro della regione entro le ore centrali della giornata e il Levante durante il pomeriggio.

Esaurimento dei fenomeni in serata sui settore occidentali, mentre deboli piovaschi potranno insistere localmente tra Spezzino e Tigullio fino alla mattinata seguente.

Venti: al mattino deboli o moderati da nord sul settore Occidentale con rinforzi pomeridiani sugli sbocchi vallivi del Savonese. Moderati da S-SE sul settore Centro-Orientale in progressivo “ripiegamento” verso Est nel corso della serata. Mari: generalmente mossi o molto mossi su tutti i settori. Stirati sotto costa sul Savonese e Imperiese Orientale.

Temperature: minime in aumento. Massime in lieve calo sui settori centro-occidentali e in lieve aumento nelle zone esposte al richiamo sciroccale sul Levante. Costa: Min: +8/+14°C – Max: +12/+17°C; interno: Min: -1°C/+7°C – Max: +5/+15°C.

MERCOLEDì 27 NOVEMBRE: residui rovesci o brevi piovaschi tra nottata e prima mattinata sul Levante regionale, in rapido esaurimento mattutino. Ampie schiarite sui settori Occidentali con nuvolosità residua crescente verso il centro della regione. Nuvolosità medio-bassa sulle vallate dei versanti padani. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli moderati dai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovesato Occidentale. Variabili a regime di brezza sui restanti settori. Mari: poco mossi o quasi calmi sui settori occidentali, localmente mossi sul medio-levante e sul Golfo Temperature: in lieve ed ulteriore aumento le minime in costa, stazionarie nei valori massimi.

GIOVEDì 28 NOVEMBRE: tempo asciutto sul Ponente con nuvolosità scarsa e ampie schiarite. Possibili piovaschi intermittenti sul Levante, ove permarranno flussi umidi al suolo per l’intera giornata. Possibili nebbie mattutine o foschie sui versanti Padani. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]