Liguria. Il parziale indebolimento dell’alta pressione presente sull’Europa Centro-Meridionale, favorisce un infiltrazione più fresca in quota sulla nostra Penisola. Condizioni di stabilità e un graduale abbassamento delle temperature saranno protagoniste della settimana entrante. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: pressoché sereno o poco nuvoloso su tutti i versanti marittimi e i tratti costieri della nostra regione, ad eccezione di leggere foschie nelle vallate interessate del travaso (Savonese-Genovesato Occidentale). Banchi di nebbia mattutini e serali sui versanti padani, in parziale diradamento diurno sulle vallate interne del Savonese e su Stura e Scrivia; foschie e nebbie più “tenaci” sulle aree pianeggianti del confine Piemontese.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente con rinforzi in prima mattinata nelle vallate esposte del Savonese e del Genovesato occidentale. Deboli dai quadranti meridionali sul Levante regionale. Mari: stirato sotto costa sul settore centro-occidentale al mattino. Poco mossi o quasi calmi su tutti i settori a partire dal pomeriggio.

Temperature: in ulteriore diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi sui versanti padani e sul settore centrale. Sul Levante e Imperiese minime in diminuzione e massime stazionarie Costa: Min: +11/+17°C – Max: +17/+22°C; interno: Min: -2 (fondovalle)/+9°C – Max: +12/+20°C.

MERCOLEDì 6 NOVEMBRE: nella notte ed al primo mattino nubi basse e fitti banchi di nebbia sui versanti padani, con possibile interessamento anche delle ore diurne nelle zone limitrofe alle basse pianure Piemontesi. Cieli velati o poco nuvolosi per l’intero periodo sui restanti settori

Venti: tra notte e mattino deboli o moderati settentrionali con possibili rinforzi tra Genovesato e Savonese. Per il resto della giornata ventilazione debole a regime variabile. Mari: stirati sulla costa Savonese. Poco mossi o quasi calmi sui restanti settori. Temperature: stabili con ulteriore diminuzione delle massime sui versanti padani.

GIOVEDì 7 NOVEMBRE: nuvolosità alta stratificata a partire dalle ore centrali sui settori costieri. Nebbie mattutine sui versanti padani. Ventilazione dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Minime stazionarie, massime in calo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]