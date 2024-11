Medicine Interne del San Paolo, Fp Cgil: “Siamo contenti che attirino giovani e capaci medici, ora anche più infermieri e oss”

Savona. “Apprendiamo con vera soddisfazione ‘dell’esempio di virtuoso lavoro di squadra’ delle medicine del S. Paolo. Siamo anche contenti che questo fenomeno attiri giovani, capaci e volenterosi medici che in prospettiva si stabilizzeranno lavorativamente nel nostro ospedale”. Commenta Massimo Scaletta, segretario Fp Cgil Savona.

“Altrettanta soddisfazione vorremmo provarla – prosegue – se lo stesso fenomeno si verificasse per il personale infermieristico e OSS che invece si trova ogni giorno al lottare con carichi ed impegni lavorativi superiori alle loro forze essendo sempre in numero ridottissimo. Il fenomeno della fuga di infermieri e della ‘crisi delle vocazioni’ è anche conseguenza di questa condizione. Solo per la Medicina 2 il personale infermieristico presenta un eccesso di ferie non fruite di un numero molto alto che rende idea della gravità della situazione (per meglio comprendere: tutte le ferie del 2024 non sono state fatte)”.

“Crediamo quindi che sia necessario che la popolazione conosca anche questi risvolti dell’attività delle degenze ospedaliere. Infine vogliamo precisare che il nostro intento è migliorare le risposte alla necessità di salute a partire dalle risorse umane e senza alcuna verve polemica facciamo questo comunicato”, concludono dal sindacato.