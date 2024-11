Masetti torna ad Albenga da avversario con il Gozzano: “ll Riva mi ha stupito, emozione incredibile ritrovare i tifosi”

Albenga. Nella sfida persa dall’Albenga per 2-0 contro il Gozzano, il Riva ha potuto rivedere in campo un volto conosciuto nella passata stagione. Andrea Masetti, arrivato settimana scorsa nella squadra piemontese, dopo 2 giorni dal suo arrivo ha risposto subito presente giocando dal primo minuto, oltre a propiziare l’azione che ha portato al primo gol degli ospiti.

Il bel ricordo in maglia bianconera era palpabile fin dai primi minuti. Schierato sulla fascia che affaccia alla gradinata sud, appena prima del fischio iniziale è stato acclamato dai suoi ex sostenitori. A fine partita il giocatore ha potuto anche scambiare qualche parole con loro, raggiungendoli a bordo campo per rigraziarli.

Un ritorno, quello al Riva, decisamente atteso anche da Masetti stesso : “È stata un’emozione incredibile, da qualche giorno non vedevo l’ora che iniziasse la partita. I tifosi, i Fedelissimi, mi hanno stupito. Mi hanno acclamato tantissimo sia all’inizio della partita che durante, tornare qua per me è sempre bellissimo”.

Un inizio di gara iniziato in salita, poi il primo gol ha cambiato rotta a favore degli ospiti: “Abbiamo giocato il primo tempo un po’ sottotono, non abbiamo iniziato benissimo. Poi c’è stata anche l’espulsione, però siamo stati bravi a non abbassarci e non mollare. Nel secondo tempo invece, siamo partiti alla grande. Non è stato facile perché comunque eravamo in dieci, però l’abbiamo gestita molto bene. L’unica pecca il primo tempo, però sono contento“.

Ottima prova dell’ex Albenga, arrivato al Gozzano a ridosso del match: “Sono arrivato due giorni fa, però non c’è tempo nel calcio. Bisogna subito calarsi in una nuova squadra e spero di averlo fatto bene. Nel caso abbiamo ora un sacco di settimane per migliorare, quindi c’è tempo”.

Cosa ha ritrovato Masetti al suo ritorno? Ecco la sua risposta: “Nessuno in campo se non qualche ragazzo giovane. Però ho ritrovato i tifosi, Agostino, tutta la gente che lavora dietro le quinte dell’Albenga. Mi ha fatto piacere, ritrovare i tifosi, di trovare la gente che mi ha voluto bene e a cui io voglio bene, quindi è stato bello questo”.

Poi le parole del suo nuovo mister, Lunardon, con un passato in Serie D in Liguria nel Ligorna nella passata stagione: “Siamo partiti abbastanza bene nel palleggio, ma poi non trovavamo mai la giocata giusta davanti. Non eravamo mai messi bene in fase di non possesso quando dovevamo prevenire le loro ripartenze, subendone un paio. Poi siamo rimasti in dieci e cominciato a fare un po’ di fatica, ma nel secondo tempo c’è stato molto più ordine sotto questo punto di vista. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sono molto contento del gruppo. Ha tanti margini di miglioramento e può crescere ancora”.

Con Masetti la squadra ha sicuramente un’arma in più in difesa, ma parliamo di uan squadra che sta crescendo molto dall’inizio del campionato e soprattutto capace di mettere in difficoltà le big del campionato: “Andrea si è integrato alla grande, sembrava che fosse sempre stato con noi. E’ un ragazzo molto intelligente, oltre che un ottimo giocatore e siamo molto contenti del suo arrivo. Poi noi siamo una squadra molto giovane, quindi abbiamo tantissimo margine di miglioramento davanti a noi. Gli addetti ai lavori pensavano che il Gozzano potesse essere una delle squadre che stavano nelle parti basse della classifica. Speriamo di smentire gli addetti lavori“.