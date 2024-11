Marco Bucci proclamato presidente della Regione Liguria, entro 20 giorni il giuramento

Genova. Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. È stato proclamato ufficialmente oggi dalla Corte d’appello di Genova, oltre una settimana dopo la fine delle elezioni e la diffusione dei risultati definitivi.

Da questo momento Bucci può effettivamente “trasferirsi in Regione”, come ha preannunciato oggi a margine del consiglio comunale. Potrà nominare anzitutto il capo di gabinetto e i vertici dello staff. Prima della decadenza dalla carica di sindaco, tuttavia, dovranno essere votati tre atti nella sala rossa di Palazzo Tursi: la delibera di incompatibilità, la presa d’atto da parte di Bucci e infine la dichiarazione vera e propria di decadenza. A quel punto il testimone passerà al vicesindaco Pietro Piciocchi che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni, previste nel 2025.

Contestualmente al nuovo presidente sono stati proclamati anche tutti gli eletti componenti dell’assemblea legislativa regionale ed entro 20 giorni dalla loro proclamazione è prevista la riunione del primo Consiglio regionale della 22esima legislatura su convocazione del presidente del Consiglio uscente Gianmarco Medusei.

Durante il primo consiglio regionale che sarà presieduto dal consigliere anziano, il presidente Bucci effettuerà il giuramento e saranno votati i componenti dell’ufficio di presidenza e nominati i membri della giunta delle elezioni.

Entro dieci giorni dal giuramento del presidente della Regione Liguria è previsto un nuovo consiglio durante il quale Marco Bucci presenterà la squadra e il suo programma di governo.