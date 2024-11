Manifestazione sportiva a Savona, tutte le strade chiuse al traffico nel weekend

Savona. Weekend dedicato al podismo sotto la Torretta, con la decima edizione della Half Marathon. Per permettere lo svolgimento della gara, ovviamente, le strade facenti parte del percorso verranno temporaneamente chiuse al traffico.

Oggi pomeriggio alle 15.30 si svolgerà la Family Run, una corsa non competitiva di 4 km a cui è possibile iscrivere anche il proprio cane. Dopo la partenza da Piazza Sisto IV queste saranno le strade interessate dal percorso:

C.so Italia

Piazza Giulio II

C.so Mazzini

Via Gramsci

Calata Sbarbaro

Via Baglietto

Via del Molo

Via Chiodo

Via Peppino Impastato

rotatoria di C.so Mazzini

ingresso galleria Fortezza Priamar

Via Trento e Trieste

Passeggiata Tobagi

Ponte Ruffino

Via Cimarosa

C.so Vittorio Veneto

C.so Colombo (controviale)

giardini Prolungamento a Mare

V.le D.Alighieri

Domani, invece, toccherà alla corsa vera e propria. Di seguito le strade presenti sull’itinerario:

Partenza da Via Paleocapa (intersezione via Pia)

Piazza Leon Pancaldo

Lungomare Matteotti (SS. n.1 Aurelia) fino a loc. Rio Termine (confine comunale con Albissola Mare)

ritorno presso Loc. Rio Termine (SS.n.1 “Aurelia”)

Lungomare Matteotti

Piazza Leon Pancaldo

Via Gramsci (esclusivamente corsia direzione levante-ponente)

Rotatoria intersezione con Via Impastato

C.so Mazzini

Via Montenotte

C.so Colombo

C.so Vittorio Veneto

Via Nizza

C.so Vittorio Veneto

C.so Colombo

Via Guidobono

P.zza del Popolo

Via Paleocapa

P.zza Mameli

arrivo in Via Paleocapa presso l’intersezione con Via Pia

Largo Varaldo