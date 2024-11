Manifestazione per i più piccoli a Borghetto, Fiera di Sant’Andrea a Cairo, ma anche musica e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Fiere, musica, mostre, arte, cultura, sport ed eventi dedicati ai più piccoli. Non manca nessun ingrediente agli eventi in programma nel weekend per poter accontentare tutti i gusti. A Borghetto da non perdere la “Festa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ovviamente dedicata ai bambini, mentre a Cairo torna la Fiera di Sant’Andrea. Non mancheranno poi gli spettacoli teatrali e per gli appassionati di running a Savona si corre la mezza maratona. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

VIA ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’AMBRA ROSA

Via alla seconda edizione della rassegna teatrale al femminile denominata “Ambra Rosa 2024”, organizzato dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con il Comune di Albenga. Sabato 23 novembre, alle 21, la rassegna sarà aperta da “Quattro donne” con Chiara Buratti.

La mecenate, la matematica, la tennista e la portiera dell’hotel L’affresco quattro donne, molto diverse da loro, ma unite da una sensibilità fuori dal comune, per uno spettacolo che mescola momenti di riflessione e commozione ad altri di ironia e puro divertimento. Quattro donne che non ci sono più, ma che sono invitate da un improbabile angelo-messaggero a raccontare la propria storia di vita davanti a un pubblico ogni sera diverso. A una sola di loro verrà data la possibilità di tornare sulla terra. “Ho sentito l’esigenza di raccontare donne che hanno trovato una dimensione di libertà, pur non essendo nate libere” Chiara Buratti, al al suo debutto come scrittrice e drammaturga, introduce così il suo spettacolo, che porta sul palco quattro figure femminili che hanno raggiunto i loro obiettivi, camminando in direzione ostinata e contraria.

Leggi qui le informazioni sull’evento

FESTA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA A BORGHETTO

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, sabato 23 novembre il Comune di Borghetto Santo Spirito organizza la “Festa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

L’appuntamento è dalle 9 alle 12.30 in via Trilussa dove per i più piccoli potranno provare attività sportive, giochi della mente e partecipare a diversi laboratori, oltre che accedere ad uno spazio lettura. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.

Qui i dettagli sulla manifestazione

TORNA LA FIERA DI SANT’ANDREA A CAIRO

Domenica 24 novembre a Cairo Montenotte si terrà la tradizionale Fiera Patronale di Sant’Andrea. Dal mattino fino a sera in corso Mazzini, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre ci saranno i negozi aperti e in piazza della Vittoria sarà allestito il mercatino dedicato all’artigianato e ai prodotti della terra.

L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

Qui il programma

SI CORRE LA DECIMA “SAVONA HALF MARATHON”

Sarà una festa. La Savona Half Marathon si avvia a grandi passi verso l’edizione di domenica 24 settembre, che sarà la decima, quindi un traguardo importante per l’evento ormai assurto a prova di riferimento per l’ultima parte dell’autunno. Ci sono i numeri a certificarlo, considerando che con tutta probabilità si supereranno le 1.300 di una gara inserita nel calendario nazionale Fidal.

Epicentro della corsa sarà via Paleocapa, da dove verrà dato il via alle ore 9:30. Le iscrizioni andranno avanti fino a giovedì sera, successivamente si potrà provvedere solamente presso l’Expo, ubicato all’interno della Palestra S.Pertini in Via Verzellino 1°, sabato dalle ore 10 alle ore 18. Domenica iscrizioni chiuse. Premiazioni per i primi 5 uomini e donne e per i primi 3 di ogni categoria.

Qui le informazioni sulla gara

A LOANO LA FIERA DI SANT’ANDREA

Si terrà domenica 24 novembre in corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di Sant’Andrea, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano.

Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle 5 del mattino e per la durata della manifestazione in corso Roma, nella parte centrale di Campo Cadorna (ad esclusione dei parcheggi riservati ai veicoli per le persone disabili) e nella parte lato mare di piazza Mazzini (nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria lato levante) è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per ogni categoria di veicoli. Divieto di circolazione in viale Libia (ad esclusione dei residenti) dalle 5 alle 9.30.

Qui i dettagli sulla manifestazione

AL TEATRO SACCO IN SCENA “MOI”

Domenica 24 novembre, alle 18, all’Antico Teatro Sacco di Savona in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, andrà in scena il monologo “Moi”, dedicato a Camille Claudel; Di Chiara Pasetti, con Lisa Galantini, per la regia di Alberto Giusta; produzione Associazione culturale “Le Rêve et la vie” e Tieffe Teatro Milano.

La storia della scultrice Camille Claudel (1864-1943) è tanto appassionante quanto drammatica, e ancora troppo poco conosciuta specialmente in Italia. Scultrice e artista di eccezionale talento, frequentò l’Accademia Colarossi a Parigi dove conobbe Auguste Rodin, di cui divenne allieva e modella e con il quale intrecciò una relazione tormentata, dall’epilogo doloroso per entrambi. Agli inizi del Novecento, nonostante fosse all’apice del successo, si isolò sempre di più fino a condurre una vita estremamente solitaria.

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui i dettagli sullo spettacolo

BEPPE CASALES AL TEATRO DELLE UDIENZE

Prosegue la Stagione teatrale 2024/25 al Teatro delle Udienze di Finalborgo con un appuntamento d’eccezione. Sabato 23 novembre, alle 21, torna Beppe Casales, attore e drammaturgo impegnato nel cosiddetto “teatro civile”, un tipo di teatro che, come affermava Federico García Lorca, “se non sa cogliere l’inquietudine sociale, la pulsazione della storia, il dramma della sua gente o il genuino colore del suo paesaggio e del suo spirito, non ha diritto a chiamarsi teatro”. Con uno stile diretto e narrativo, Casales esplora temi di attualità, spesso collaborando con associazioni come Amnesty International, Libera contro le mafie e Legambiente. La sua attenzione alle problematiche sociali e politiche lo ha reso una figura di spicco nel panorama teatrale contemporaneo. Ospite fisso del Teatro delle Udienze e protagonista di diverse edizioni del Festival “Il Forte degli Artisti”, Casales torna a Finalborgo con lo spettacolo “400”, un progetto realizzato in collaborazione con Legambiente, che punta a sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sul cambiamento climatico.

Per il programma completo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Asinolla presenta un altro fine settimana di iniziative e attività al parconatura di Pietra Ligure.

SABATO 23 NOVEMBRE alle ore 10.00 LABORATORIO CREATIVO SUI COLORI D’AUTUNNO, alle ore 11.00 A CAVALLO CON MAMMA E PAPA’, mentre dalle 11.15, in compagnia dello nostro staff, in programma una VISITA GUIDATA DEL PARCO.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, mini #trekking con gli amici asinelli.

DOMENICA 24 NOVEMBRE dalle ore 10 alle ore 13 altro appuntamento con CAVALLI IN SPIAGGIA.

Nel pomeriggio, poi, dalle 14 e 30 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.