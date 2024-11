Maltempo Loano, il consigliere Aghittino: “L’emergenza non è finita. Il Nimbalto non è in sicurezza, serve un intervento strutturale”

Loano. “Dopo 7 giorni dall’ultima allerta meteo (è un lontano ricordo) la tempesta si è placata ma le sue tracce a terra sono ancora ben visibili. L’emergenza è tutt’altro che finita. Nella giornata di ieri ho fatto un sopralluogo nella zona delle Trexende a Loano dove il fiume Nimbalto ha lasciato chiari segni del suo passaggio e della sua forza. Un palo divelto, argini erosi e tante pietre lasciate sul letto del fiume trascinate a valle dalla forza dell’acqua. Questo ha portato un innalzamento del letto del fiume limitandone la portata”, lo afferma Demis Aghittino, capogruppo di maggioranza a Loano e consigliere provinciale.

“Gli eventi dei giorni scorsi sono sicuramente straordinari ma le terribili immagini che arrivano da Valencia sono un monito per noi amministratori. L’intervento sul Nimbalto deve essere strutturale e deve partire dalla zona a monte della frazione di Verzi fino al litorale con l’abbassamento del letto del fiume e argini più sicuri”, afferma Aghittino.

“Regione Liguria con la legge 16/2022 ha snellito l’iter per il nulla osta idraulico per interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua. Come amministrazione Loanese ci stiamo già adoperando alla messa in sicurezza del fiume soprattutto della zona a mare compatibilmente con le risorse a disposizione”, prosegue.

“Proprio per questo come Capogruppo di Maggioranza del Comune di Loano e Consigliere Provinciale presenterò una richiesta alla nuova amministrazione Regionale per un intervento più strutturale del nostro alveo principale cittadino già dalla zona a monte. Colgo l’occasione per ringraziare quanti si sono adoperati in quelle ore difficili di emergenza al COC di Loano, Croce Rossa, Protezione Civile, Radioamatori, Dirigenti e Funzionari Comunali tutti a monitorare la situazione e vigilare il territorio”.