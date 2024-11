Maltempo di ottobre: a Vado Ligure proseguono i lavori per la messa in sicurezza di strade, argini e versanti

Vado Ligure. A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito duramente il territorio savonese nei giorni 17-18 e 26-27 ottobre, l’amministrazione comunale di Vado Ligure ha immediatamente avviato interventi di somma urgenza per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro. Queste operazioni sono cruciali per ristabilire la sicurezza e ripristinare la viabilità nelle zone maggiormente danneggiate.

Sette, nello specifico, i lavori già avviati. Il primo riguarda la rimozione della frana su via Rossini e la messa in sicurezza del versante a monte della strada, un intervento prioritario per garantire la stabilità della viabilità e prevenire ulteriori cedimenti. Il secondo, ancora in corso, vede la riparazione del cedimento del ciglio a valle su via S. Bernardo: l’obiettivo è ripristinare la sicurezza della strada, al fine di evitare rischi per la viabilità e per l’incolumità dei residenti.

Già avviato anche il ripristino di un tratto di argine del torrente Segno. “L’argine, compromesso dalle ondate di piena durante gli eventi – spiega il sindaco Fabio Gilardi . richiede un intervento immediato di ricostruzione, per prevenire erosioni sul tratto di sponda interessato e ulteriori danni all’area circostante, in particolare alla strada retrostante”. In corso anche la riparazione del cedimento a valle su via Termi: la strada ha subito un significativo cedimento che richiede un intervento urgente per ripristinare l’accesso alle zone abitate.

Si lavora poi alla rimozione delle frane su via dei Tedeschi e alla messa in sicurezza del versante a monte della strada. Sono in corso lavori di rimozione e consolidamento per consentire la riapertura in sicurezza della viabilità in quest’area. Altro intervento avviato è il ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa: qui verrà ripristinato il tratto di carreggiata a valle franato, consentendo così la piena transitabilità in sicurezza della viabilità interessata.

L’ultimo intervento, infine, riguarda il ripristino della sezione idraulica del Torrente Segno in corrispondenza di via dei Tedeschi. Al termine dei lavori sarà ripristinato il normale deflusso del torrente, ora occluso dagli alberi divelti dalla piena che hanno fermato il materiale sovralluvionato a monte del ponte.

“L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente tutti gli uffici e le squadre di soccorso coinvolte – spiega il sindaco – per l’impegno durante l’evento e la rapidità dimostrata nella gestione dell’emergenza. Il loro contributo è stato fondamentale per consentire l’avvio immediato delle operazioni di messa in sicurezza”.

“Con l’avvio di queste operazioni e lo stanziamento delle risorse necessarie – prosegue – puntiamo a ripristinare tempestivamente le infrastrutture danneggiate. Tuttavia, è necessario porre al centro dell’attenzione la questione del rischio idrogeologico, richiedendo una maggiore sensibilità e un intervento concreto da parte dei governi centrali e delle amministrazioni sovraordinate. Le condizioni climatiche sempre più imprevedibili richiedono risposte tempestive e strutturate, per evitare danni materiali e sociali sempre più frequenti e gravi”.

“L’amministrazione comunale, da sempre impegnata nella prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, proseguirà nel suo impegno per garantire la sicurezza del territorio e la protezione dei cittadini. Questi interventi confermano la nostra volontà di attuare misure concrete ed efficaci per la gestione del rischio ambientale. Invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella di tutti” conclude Gilardi.