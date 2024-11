Malfunzionamenti delle compagnie telefoniche a Pontinvrea, lettera del sindaco al Prefetto

Pontinvrea. Il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli ha scritto una lettera al Prefetto per denunciare “la continua ed insopportabile interruzione di pubblico servizio da parte delle compagnie telefoniche sul territorio pontesino”.

“Ormai, – ha spiegato il primo cittadino, – quello del disservizio telefonico è diventata una costante non un’eccezione sul nostro territorio ed in gran parte dell’entroterra come mi viene segnalato da tanti cittadini anche di altri comuni”.

“È chiaro che come sindaco del comune di Pontinvrea mi preoccupo principalmente dei problemi del mio territorio, ma quelle segnalazioni delineano un chiaro abbandono dei servizi principali nell’entroterra (e credo che sarà un tema importantissimo per la nuova amministrazione Bucci in regione)”.

“Per questo motivo mi auguro che l’intervento che ho richiesto al Prefetto trovi una soluzione a questo annoso problema che mette veramente a rischio l’economia del territorio, ma soprattutto l’incolumità delle persone che in quei territori vivono, nella speranza che non si debba aspettare che questi disservizi tocchino il parlamentare di turno per avere la giusta attenzione come è accaduto per l’installazione selvaggia delle pale eoliche sul territorio dell’entroterra, ma questa è un’altra partita che ci accingiamo a combattere”, ha concluso Camiciottoli.