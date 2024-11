Lutto a Loano per la morte di Cinzia Garsi: era presidente dell’associazione “Noi Animali Onlus”

Loano. Lutto a Loano per la scomparsa di Cinzia Garsi. Aveva 63 anni e lascia due figli, Alessio e Albert.

Era presidente dell’associazione “Noi Animali Onlus”. Ha lavorato per anni in Asl ed è sempre stata attiva nel mondo del volontariato e per il benessere degli animali: per questo suo impegno era molto conosciuta nel ponente savonese.

Negli anni, ha organizzato numerose e partecipate iniziative e manifestazioni proprio con l’obiettivo di raccogliere fondi per colonie feline e canili.

Una santa benedizione in suo ricordo avrà luogo questo pomeriggio (29 novembre), alle 16,30, presso la camera ardente dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.