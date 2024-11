L’Osservatorio Savonese Animalista chiede l’istituzione di spazi balneabili dedicati ai cani

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista (Osa), venuto a conoscenza che nell’ultima riunione della commissione portuale l’Authority ha concesso al comune di Savona l’utilizzo della spiaggia antistante la fortezza del Priamar, sottolinea la perdurante assenza di una spiaggia libera per i cani in tutta la zona di competenza dell’autorità stessa (da Albisola Capo a Bergeggi).

“Tra i previsti campi di beach soccer e volley e spiagge attrezzate, Osa spera che il Comune ritagli uno spazio anche per i cani, come alcuni consiglieri ed assessori avevano promesso in campagna elettorale. E ricorda di aver più volte proposto di riservare ai cani l’ultimo tratto di spiaggia ad est, sotto la fortezza del Priamar, con accesso dai giardini dei Prolungamento o, in alternativa, il tratto sotto il supermercato Mercatò, in via Nizza”.

“I suoi volontari, che sono stati gli artefici dell’ottenimento dell’autorizzazione nazionale a creare spiagge aperte ai cani e dei relativi progetti e regolamenti per centinaia di stabilimenti in tutta Italia, rimangono a disposizione per presentare la documentazione tecnica di base necessaria”.

Osa rammenta che “nel solo comune capoluogo sono registrati oltre 7,800 cani e che il turismo animalista è in crescita costante, come possono testimoniare i gestori delle spiagge dogfriendly a pagamento ed i comuni per quelle libere, già attivi in provincia; l’afflusso dei cinofili dall’entroterra potrebbe portare un aiuto interessante all’economia cittadina”.