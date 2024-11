Loano, insegnanti dell’istituto Falcone dispiaciuti per la chiusura della gastronomia Canale

Loano. Mercoledì, dopo un decennio, è stata l’ultima pausa pranzo tra professori presso la gastronomia Canale di Loano, ennesimo locale storico che, dopo 34 anni di attività, si trova costretto a chiudere i battenti. Le ragioni sono le stesse per cui sempre più vetrine delle nostre città sono vuote: costi troppo elevati, burocrazia soffocante, uno Stato assente quando dovrebbe fornire aiuto e asfissiante quando invece si tratta di riscuotere.

Tutti i partiti politici, sempre proni a qualsiasi direttiva europea, di bilancio o green che sia, osservano indifferenti da anni la desertificazione industriale e commerciale dei nostri territori. Ad ogni tornata elettorale si stupiscono della crescente astensione, derubricando come disinteresse ciò che in realtà è un segnale di sfiducia e disprezzo nei confronti di una categoria inetta quando non in malafede.

Questa volta a farne le spese è stato il nostro luogo di ritrovo di ogni mercoledì passato in classe al Falcone di Loano. Vogliamo quindi ringraziare pubblicamente gli amici che, per oltre 10 anni, ci hanno fatto sentire come a casa e che hanno sempre lavorato con passione e professionalità, rendendo un servizio di altissima qualità a residenti e turisti.

Da oggi ci sentiamo tutti più soli.

Vi auguriamo il meglio,

con affetto,

Alberto, Fabrizio, Massimo e Rudi