Loano. Grande successo per l’inaugurazione della mostra fotografica “Metamorfosi incontra volti di comunità – Una comunità di persone in cambiamento” che si è svolta venerdì 22 novembre a cura del Lions Club Loano Doria nella sala consiliare del comune di Loano.

Introdotto da Arianna Leonardi Vugi, segretario del Club, e da Luana Isella, presidente del Club, l’evento patrocinato dal Comune di Loano ha visto protagonisti la relatrice Sabrina Bonino psicologa e socia del Club, Alessandra Munerol, Silvio Massolo e Francesca Bogliolo, nota critica d’arte che ha spiegato splendidamente alcune delle quindici opere esposte particolareggiando il senso della mostra stessa, attraverso i volti raffigurati.

Un evento di rilievo che ha saputo coniugare arte e sensibilizzazione sociale, affrontando inizialmente il tema dell’autismo: infatti prima dell’inaugurazione della mostra si è affrontato il tema dell’autismo con un breve racconto letto/interpretato in modo toccante e commovente da Alessandra Munerol ed a seguire l’intervento della dottoressa Sabrina Bonino.

Attraverso gli scatti, gli artisti, hanno voluto promuovere una visione inclusiva e stimolare una riflessione più consapevole.

La mostra che rimarrà aperta nella Sala del Mosaico del palazzo comunale a Loano fino al 4 dicembre con ingresso gratuito è in concomitanza con una raccolta fondi (che avverrà sulla piattaforma Kickstarter) per trasformarla in un libro fotografico ispirato alle storie raccontate dalle cento persone intervistate per creare una testimonianza tangibile.

Si intende sensibilizzare un pubblico più vasto sulle sfide e sulla bellezza racchiusa nelle diversità umane, affinché queste diventino una risorsa collettiva.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Loano Luca Lettieri, l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina, l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Pietra Ligure Marisa Pastorino, il neo consigliere regionale Jan Casella.