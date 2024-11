Loano, Boissano e Finale Ligure tra i set di “Bugiarda”, il nuovo film di Nicolò Tonani

Savona. E’ stato girato anche a Loano, Boissano e nella zona delle Manie a Finale Ligure “Bugiarda”, il nuovo film di Nicolò Tonani. La presentazione del lungometraggio (che ha avuto set anche ad Aquila d’Arroscia, nella valle del Rio Ferraia e nell’Arma do Cupà, e a Pieve di Teco) è avvenuta ieri pomeriggio alla presenza della presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, della vice sindaco di Pieve di Teco Rosanna Zunino (in vece del sindaco Enrico Pira) e del sindaco di Aquila D’Arroscia Tullio Cha; insieme a loro i rappresentanti della società di produzione cinematografica Anno 404, il produttore Cesare Geremia Giromini ed il produttore esecutivo Guido Berardinelli, gli attori del cast Pino Quartullo, Giorgia Fiori, Matteo Bosurgi e Valentina Di Simone e le esordienti Angelica Rossi (per la prima volta sullo schermo) e la ligure Viola Gonini.

Il progetto “Bugiarda” nasce con l’intento di raccontare la differenza culturale e generazionale all’interno della società italiana attuale, sfruttando elementi del genere thriller intrecciati a quelli dei mistery drama che trascinano i personaggi nei meandri di loro stessi e della loro moralità. Il tema della genitorialità e dell’educazione sono alla base di questo lungometraggio nel quale le figure coinvolte si trovano a confrontarsi con la loro inadeguatezza e le loro difficoltà all’interno della società e nel ricoprire il loro ruolo all’interno anche della sfera familiare. La scomparsa di Elif, una ragazza turca di 17 anni, sconvolge la vita di due nuclei familiari. Luisa, la migliore amica di Elif, sembra essere la causa della sparizione della giovane ma dalla sua bocca non esce parola. Da una parte una madre che non riconosce più sua figlia e un padre disposto a tutto per proteggerla e dall’altra una madre e uno zio preoccupati che cercano di scoprire la verità.

Il focus è fin da subito sui personaggi. L’intenzione è quella di entrare nella mente di Anna e Luisa, le due ragazze, cercando di sviscerare i loro pensieri, le loro paure e le loro ansie nel rapportarsi con una situazione che è più grande di loro e che mano a mano cresce sempre di più fino a risultare incontrollabile e implacabile. I silenzi e la grande varietà di ambienti diventano un’estensione del panorama mentale dei personaggi e un vero e proprio strumento di dialogo con il pubblico. Lo slang giovanile di Elif e Luisa, si scontra con la parlata più formale ed ufficiale di Enrico (padre di Luisa) e con le flessioni più mediorientali del parlato di Osman (zio di Elif) in una eterogeneità linguistica che fa dell’incomunicabilità uno dei temi cardine di questo lungometraggio.

L’ambizione di “Bugiarda” è quella di diventare un lungometraggio che, attraverso il cinema di genere, racconti la fragilità e la dubbia moralità dell’essere umano. L’intreccio che fa da motore alla narrazione terrà il pubblico con il fiato sospeso e lo impegnerà a cercare di capire cosa sia realmente successo a Elif. Il pubblico di riferimento di “Bugiarda” è un tipo di spettatore pronto ad affrontare in modo attivo una visione, pronto a mettere in gioco le proprie certezze e ad interrogarsi sui temi cardine che strutturano la nostra società. Tutto questo rende il lungometraggio anche molto appetibile per i migliori festival internazionali.

Questa è l’opera seconda del regista Nicolò Tonani, una giovane scoperta del panorama cinematografico italiano, nel quale abbiamo risposto, come casa di produzione, la più completa fiducia data l’elevata professionalità e le indiscutibili capacità tecniche che lo contraddistinguono. Al suo fianco, nel team tecnico che sta realizzando il film, troviamo Il DOP Giovanni Baracchi e l’aiuto regista Andrea Rampini, oltre che ad un consolidato gruppo di professionisti con i quali abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione da lungo tempo e da nuove collaborazioni, sia con professionisti che con numerosi stagisti, direttamente provenienti dalla Liguria. Il cast è composto, nei ruoli principali, da: Pino Quartullo, Giorgia Fiori, Matteo Bosurgi, Valentina Di Simone, Angelica Rossi, Viola Gonini, Davide Daluiso, Melania Galletti, Luisa dal Castagnè. Assieme a loro, una nutrita schiera di ruoli minori, la maggior parte dei quali provenienti anch’essi dal territorio ligure.

Spiegano dalla produzione: “Ci siamo innamorati della bellezza dell’entroterra ligure, dei suoi fantastici panorami e dei suoi affascinanti contrasti, e per questo non possiamo non citare il sindaco di Aquila d’Arroscia Tullio Cha, che anche grazie all’aiuto del precedente presidente della regione Liguria Alessandro Piana, è stato uno dei cardini per la realizzazione di questo lungometraggio. Perché abbiamo scelto questo territorio? In poche decine di chilometri si passa da una splendida cascata con una fantastica grotta in altura, per scendere attraversando boschi e dirupi, inoltrandosi in una splendida vallata, ricolma dei colori autunnali, capaci di trasmettere una sensazione di tranquillità assoluta, che viene rotta nella narrazione di questo lungometraggio, dalle note più’ cupe tipiche dei thriller drama nordici. Ne siamo stati catturati appena siamo venuti a fare i sopralluoghi perché cercavamo proprio questo genere di ambientazioni. Ringraziamo la popolazione di Pieve di Teco che abbiamo disturbato con la nostra presenza ingombrante per averci supportato e sopportato per l’intero periodo di produzione. Nonostante alcune difficoltà logistiche improvvise, ringraziamo l’amministrazione di Pieve ed in particolare la vicesindaco Rosanna Zunino, per averci aiutato a sbrogliare una matassa che sembrava difficile dipanare a pochi giorni (se non ore) dall’inizio delle riprese del film”.

Il film gode dei finanziamenti del bando FILSE, approvato nella Giunta del 13 ottobre 2024 a sostegno degli Interventi di attrazione delle produzioni audiovisive in Liguria del 2023 attuativo dell’azione 1.3.4 del Pr Fesr 2021-2027. Il bando, con una dotazione finanziaria di 1.500 mila euro, si propone di attrarre imprese di produzione audiovisiva indipendenti, nazionali e internazionali, per la produzione di opere audiovisive sul territorio della Liguria. Il bando è retroattivo al 1° gennaio 2023 e la rendicontazione finale di spesa, ad interventi conclusi, deve essere prodotta entro il 28 novembre 2024: “La volontà comune di utilizzare il denaro di questo bando della regione Liguria per valorizzare al massimo luoghi e professionalità della territorio ha portato l’intero gruppo di lavoro a protendersi in uno sforzo collettivo, veramente significativo, per riuscire ad usare questi fantastici luoghi come cornice per quello che speriamo sarà un altrettanto valido prodotto cinematografico. Cogliamo l’occasione per ringraziare il supporto della Genova Liguria Film Commission che ci ha fornito tutto il supporto possibile sia nelle fasi di pre produzione che di produzione di questo lungometraggio”.

“Ringraziamo anche Gabriella Manfredi, per il supporto fornito sia a livello logistico che durante le riprese nello stupendo Teatro Salvini di Pieve di Teco, una struttura unica nel suo genere, il secondo teatro più piccolo d’Europa, nel quale abbiamo effettuato le riprese di una giovane violoncellista sedicenne, anch’essa ligure, di nome Linda Terrizzano. Ringraziamo, inoltre, la società di ingegneria Fabrica Scrl di Riccò del Golfo (SP) per il supporto concessoci nella realizzazione di riprese con tecniche tramite tecnologia Lidar combinata con immagini aeree, per la ricostruzione di un importante sito di ripresa che è un luogo cardine per la narrazione di questo film. Sempre nei ringraziamenti, per ultimi ma non meno importanti, è doveroso citare alcune delle attività di Pieve di Teco e Loano, che con la loro disponibilità e cordialità sono riuscite a farci superare l’ostacolo della diffidenza e della chiusura che tipicamente si attribuiscono ai liguri. Ancora dobbiamo ringraziare Mosè Laurenzano, dirigente scolastico dell’istituto Falcone di Loano, altra location per alcune scene del film con alcune classi in particolare dei settori grafica e moda che hanno contribuito anche in fasi di produzione. Sicuramente ne scorderemo molti, ma fra quelli che riusciamo a ricordare ci sono: Mobili Denegri, L’Emporio di Fazio Giuliano, Il Bar Family con Angelo, I Sapori Del Corso, La Tenuta Maffone, l’azienda agricola Cascina Nirasca, il negozio di abbigliamento tecnico Pastorino, Il Ristorante Roba Da Matti con il cordialissimo Fabrizio ed altre attività a Pieve di Teco; lo studio grafico Kaos di Loano; il regista Giorgio Molteni ed il validissimo Agostino Delfino e dell’associazione Vecchia Loano, senza i quali non saremmo mai riusciti a sentirci accolti e a superare molte problematiche di produzione. Un particolare ringraziamento va ai reparti di trucco e parrucco, con i due professionisti liguri Giorgia Fontanetta ed Alessandro Peisino dello studio AG Parrucchieri di Alassio; tutti gli stagisti, fra i quali ricordiamo Giada, Orsola, Chiara, Eleonora dell’Accademia Ligustica di Belle Arti per i reparti di Scenografia e Costumi, nonché Riccardo e Marco per il reparto fotografia e produzione. Un ringraziamento speciale a Mario Guala, per la disponibilità e professionalità nel supportare la produzione. Ultimi ma non certo per importanza calorosi ringraziamenti al ristorante Il Gallo della Checca che oltre ad essere una location per alcune scene del film”.

Cristina Bolla chiosa: “Siamo lieti che la produzione Anno 404 sia tornata a girare in Liguria a riprova del fatto che, la nostra regione, sia attrattiva da levante a ponente e che il ponente ligure, in particolare, si sia posizionato come destinazione audiovisiva, valorizzando la costa e l’entroterra. La Genova Liguria Film Commission, lavora proprio in questa direzione ed è sempre alla ricerca di location in tutta la Liguria per diversificare i set e proporre alle produzioni luoghi sempre inediti, ma ricchi di fascino cinematografico”.