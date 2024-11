L’itinerario artistico di ToirArte si arricchisce di una nuova opera: davanti al municipio arriva “Osvaldo” di Paolo Pastorino

Toirano. E’ stata posizionata questa mattina, davanti al municipio di via Braida a Toirano, “Osvaldo”, l’opera realizzata dall’artista e designer Paolo Pastorino e che va ad arricchire ToirArte, l’itinerario artistico permanente che dal 2022 si snoda per le vie del borgo della Val Varatella.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Marco Bertolotto, il suo vice Vittorio Rosciano ed i consiglieri Bruna Migliora e Massimo Rabagliati

Pastorino, classe 1974, si ispira al mondo dei fumetti e alla cultura POP anni ‘80 e “Osvaldo” riproduce le forme di un coniglio che, come il Bianconiglio di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ci invita a lasciarci andare alla fantasia, al gioco, alla meraviglia e alla creatività, e ci conduce in un viaggio nel passato, per riscoprire ricordi e guardare al futuro.

L’itinerario di ToirArte accoglie e riunisce 31 opere (come sculture e murales) dei più apprezzati ceramisti e artisti locali, presenti in mostre, concorsi e cataloghi di rilevanza nazionale e, in alcuni casi, internazionale.

Oltre che vie, piazze, aiuole e parchi pubblici, ad ospitare alcune delle opere esposte sono anche i principali luoghi di cultura rappresentativi del paese: le Grotte di Toirano, con il Museo Preistorico “Nino Lamboglia”, il Museo Etnografico della Val Varatella e la biblioteca civica “Baccio Emanuele Maineri”. Tutti luoghi che, riuniti dal “filo rosso” delle opere, costituiscono un importante circuito di iniziative e progetti vòlti a valorizzare la storia, le tradizioni e le molte risorse della comunità locale.