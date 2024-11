Lirica al Chiabrera con “Il caso Pertini”, ad Albenga la Fiera di San Martino, Brick Festival a Savona: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. A Savona torna la stagione lirica del Chiabrera che porta in scena “Il caso Pertini”, mentre al Teatro Sacco arriva lo spettacolo di Sergio Sgrilli e sul palcoscenico dell’Ambra sarà protagonista Gino Rapa. Nel fine settimana saranno numerosi anche gli appuntamenti per tutta la famiglia con castagnate, la Fiera di San Martino ad Albenga e il Brick Festival a Savona. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

AL CHIABRERA IN SCENA “IL CASO PERTINI”

Secondo appuntamento della nuova stagione lirica autunnale del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona. Sabato 9 novembre, ore 20 “Il caso Pertini” (nuova produzione e prima esecuzione assoluta). Attento alla contemporaneità, da anni questo Ente propone opere nuove e in prima esecuzione assoluta, al fine di presentare le nuove tendenze del lirismo italiano senza ghettizzare i prodotti più recenti ma inscrivendoli all’interno di un percorso di ascolto della musica dal vivo sotteso dalla volontà di contribuire alla crescita culturale del territorio.

Quest’anno sarà presentato Il caso Pertini, nato da un’idea di Giovanni Di Stefano e commissionato a Giovanni D’Aquila (uno dei compositori più interessanti della nuova leva italiana) su libretto di Emanuela E. Abbadessa. L’opera ripercorre le vicende processuali del 1927 a carico di Filippo Turati, Sandro Pertini, Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Lorenzo Dabove, Francesco Spirito, Italo Oxilia, Giacomo Oxilia e Giuseppe Boyancè. La vicenda rappresenta un importante atto di “disobbedienza civile”, l’ultimo possibile al collegio giudicante, prima che il Tribunale Speciale per reati contro il fascismo, legasse le mani alla giustizia ordinaria.

ALBENGA IN FESTA PER LA FIERA DI SAN MARTINO

Ad Albenga c’è la Fiera di San Martino, un evento che celebra la tradizione e i prodotti tipici, rafforzando il legame con il territorio. Per tre giorni – da venerdì 8 a domenica 10 novembre – le vie, le piazzette del centro storico si animeranno di stand e bancarelle e sarà l’occasione per scoprire le eccellenze locali attraverso eventi, attività, laboratori, incontri e degustazioni, con intrattenimento per i più piccoli.

CASTAGNATA, MUSICA E BANCARELLE A MONTE CARMELO

Domenica 10 novembre a Monte Carmelo a Loano si terrà la castagnata promossa dal Gruppo Giovani Loano 2.0 insieme ai Carmelitani Scalzi della Provincia Ligure. A partire dalle 15 si potranno gustare castagne, vin brulè e cioccolata calda.

Il pomeriggio sarà animato da giochi per grandi e piccini e musica. Inoltre, i bimbi potranno vedere da vicino gli animali del convento ed i loro genitori curiosare tra i banchetti dell’artigianato.

La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

CASTAGNATA A SAVONA

Domenica 10 novembre appuntamento con la Castagnata con focaccette che si svolgerà presso il parco del convento dei frati Cappuccini di Savona con inizio dalle ore 15.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO LO SPETTACOLO DI SERGIO SGRILLI

All’Antico Teatro Sacco di Savona domenica 10 novembre alle ore 18 arriva Sergio Sgrilli in “Vieni che te le suono”, uno spettacolo comico che alterna monologhi a momenti musicali. Sul palco l’autore e regista del progetto, Sergio Sgrilli, volto noto del piccolo schermo, attore e musicista di talento, si mette in gioco portando sul palco ciò che gli riesce meglio: far ridere ed ammaliare il pubblico con la sua chitarra.

Nascono così i monologhi, volti ad abbattere la quarta parete, diventando un dialogo ben orchestrato col pubblico, raccontano di incontri, di amicizie improbabili, dissacranti racconti famigliari al limite del surreale.

E poi la vita che scorre, le scelte, vincenti o disastrose che siano, diventano sempre imperativamente spunto per una risata, per una battuta, in un flusso di coscienza schietto e senza peli sulla lingua come i moderni canoni della stand up impongono.

E poi c’è la chitarra, sul palco con lui, protagonista dello spettacolo come lui e compagna di giochi, filtro e viatico di ricordi, che raccontano generazioni, personaggi, come fossero fotografie di questi nostri tempi passati e presenti. 50 anni di musica che si mettono a servizio per far ridere, cantare, pensare, emozionare.

I monologhi si fondono così a canzoni originali ad altre popolari da cantare insieme, in un alternarsi di parole e musica, dove poesie diventano gag e canzoni diventano poesie; una personalissima interpretazione del teatro canzone di “Gaberiana” memoria, dove le parole d’ordine sono ridere, ridere, ridere ed emozionarsi.

“Vieni che te le suono” non è una minaccia ma l’offerta di una serata piacevolissima e la promessa che lo sarà.

INFO e PRENOTAZIONI : TEL. 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

A SAVONA IL BRICK FESTIVAL

È tutto pronto per la prima edizione del Savona Brick Festival, la prima esposizione di opere realizzate in mattoncini LEGO® nella nostra città. La manifestazione, organizzata da Marco Munì, già autore degli analoghi eventi ingauni, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Savona, si terrà negli spazi del Liceo Chiabrera Martini con ingresso da via Manzoni e aprirà al pubblico dalle ore 14 alle 18 di sabato 9 novembre, per poi tornare la domenica 10 novembre dalle 9 alle ore 18.

Il Savona Brick Festival è un mix di spettacolo, arte visiva, intrattenimento ludico e didattico completamente gratuito.

Nell’area espositiva verranno presentate le opere di alcuni tra i migliori “Costruttori” italiani. Saranno presenti i capolavori di Luca Petraglia, uno dei nomi di spicco del panorama nazionale, che riprodurrà in versione “mattoncino” alcune delle eccellenze del patrimonio artistico e architettonico italiano, come ad esempio la Fontana di Trevi e il Campanile di Giotto.

A completare la mostra vi saranno altri espositori di rilievo come il piemontese Giuseppe Fraccalvieri che presenterà il suo rinomato diorama orientale “La rivincita del Dragone”, l’ ”autoctono” Ruggero Francia con Antonio Mortola da Santa Margherita Ligure che esporranno le loro composizioni a tema Fantasy e medievale, Enzo Sasso che ci riporterà sulle strade di Genova con le sue riproduzioni di locomotive, mezzi di trasporto e veicoli urbani e infine lo Studio Burton di Finale Ligure che presenterà la sua collezione artistica di Minifigures.

All’esterno dell’aula magna verrà allestita invece l’Area Gioco #CostruireInsieme. Qui, bambini e adulti potranno divertirsi giocando e interagendo tra loro nelle diverse postazioni colorate e rifornite con decine di Kg di Lego sfuso.

Sempre nell’Area gioco, il team sudentesco “Mi Lego Al territorio”, direttamente dal politecnico di Torino, curerà un piccolo laboratorio didattico con l’obbiettivo di sensibilizzare il pubblico sui rischi legati ai fenomeni sismici ed al dissesto idrogeologico del nostro territorio.

GINO RAPA PRESENTA FABULE’ ALL’AMBRA

Dopo i quattro sold out consecutivi fatti registrare per Ottobre De André, la manifestazione dei Fieui di caruggi dedicata all’indimenticabile Faber, il Teatro di Ambra di Albenga si prepara a un altro “tutto esaurito” e questa volta, fatto davvero eccezionale, per la presentazione di un libro. C’è infatti molta curiosità e attesa per la nuova opera di Gino Rapa che verrà presentata Domenica 10 novembre alle ore 17 all’Ambra e i posti ancora disponibili sono davvero pochi.

“Sono felice di questo affetto che la gente mi dimostra -sottolinea l’autore – e in questo caso la soddisfazione è maggiore perché la condivido con i ragazzi del Liceo Artistico di Albenga che hanno collaborato con entusiasmo al progetto di Fabulé”. Il nuovo libro di Gino Rapa, che segue i tre volumetti dedicati alle curiosità linguistiche, è infatti una rivisitazione delle favole classiche di Esopo e Fedro (e non solo) per i lettori moderni, con le illustrazioni dei giovani allievi del “Giordano Bruno” di Albenga.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

SABATO 9 NOVEMBRE alle ore 10.00 DECORA LA TUA ZUCCA in programma per tutto il mese di novembre, dal giovedì alla domenica (giovedì e venerdì ore 16; sabato e domenica ore 10): scelta della zucca, decorazione originale e scattare la foto da condividere con l’hashtag #decorazucca.

Alle ore 14.00 appuntamento con VITA IN MANEGGIO, mentre alle ore 15.00 A CAVALLO CON MAMMA E PAPA’. E poi alle ore 16.30 FESTA DI SAN MARTINO con uno speciale laboratorio. A seguire, ore 17 e 30, LANTERNATA NEL PARCO nella tradizione di San Martino. Chiuderà la giornata merenda con caldarroste e vin brûlé

DOMENICA 10 NOVEMBRE alle ore 10.00 ancora spazio a DECORA LA ZUCCA, alle ore 11.00 MINI TREKKING con gli asinelli, mentre dalle ore 14 alle 17.00 torna CAVALLI IN SPIAGGIA. Sempre nel pomeriggio, alle ore 15 e 30, LABORATORIO CREATIVO CON LE FOGLIE D’AUTUNNO.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

