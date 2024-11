Liceo Calasanzio Carcare, grande successo per l’evento di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza sulle donne

Carcare. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, domenica 24 novembre, presso i locali della Sala Soms, è stato organizzato un incontro di sensibilizzazione sul tema.

Nel corso dell’evento si sono susseguiti gli interventi degli enti promotori (Anpi, Anteas, Verallia, Telefono donna) alternati ed impreziositi dal contributo degli studenti della Band del Liceo “Calasanzio”, che hanno eseguito brani musicali del repertorio italiano sul tema della violenza di genere (“Donna” di Mia Martini, “Vietato morire” di Ermal Meta, “Nessuna conseguenza” di Fiorella Mannoia).

Non ultime, le suggestive esibizioni degli studenti del Laboratorio teatrale, cimentatisi in monologhi e dialoghi teatrali d’autore (da Serena Dandini a Paola Cortellesi) e con un brano di Ibsen estrapolato dal suo celebre “Casa di bambola”. Tutti gli interventi sono stati curati per il Laboratorio teatrale dalla professoressa Graziana Pastorino e dalla ex studentessa del Liceo Martina Di Tullio.

Ad introdurre l’evento, dopo i saluti e i ringraziamenti della Presidente di Anpi Franca Rovea e della Dirigente professoressa Maria Morabito a tutte le associazioni del territorio resesi disponibili alla riuscita della serata, è stata la premiazione con borse di studio a tre studenti del Liceo, vincitori del concorso indetto da Anpi con il contributo di Verallia “Contro gli stereotipi di genere”. Dopo le doverose congratulazioni a Marco Vaglica per il miglior racconto, a Mattia Bonino per il miglior video premiati da Verallia e ad Alessia Brusoni per il suo racconto a due voci premiato da Anpi, la Dirigente del Calasanzio ha voluto sottolineare e valorizzare l’encomiabile impegno e la lodevole disponibilità a supportare il Liceo in ogni occasione da parte dei suoi studenti.