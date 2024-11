Libri alla mensa Caritas, concerto in Cattedrale, visita ai Cappuccini: gli eventi a Savona

Savona. Venerdì 22 novembre alle ore 18:30 presso la mensa teatro della Caritas diocesana, in via Edmondo De Amicis 2, Marco Rovelli presenterà il suo nuovo libro “Soffro dunque siamo – Il disagio psichico nella società degli individui”, edito da Minimum Fax, in un incontro in cui dialogherà con lo psicoterapeuta Matteo Lima, il pedagogista Gabriele Lugaro e Sara Moretti per l’associazione Teatro 21, condotto da Thomas Patriarca e promosso, tra gli altri, dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi. Dopo un aperitivo, alle 21 lo stesso Rovelli con il suo gruppo di musicisti proporrà in concerto alcuni brani dal suo ultimo album “L’attesa”. L’ingresso sarà ad offerta libera.

Nella società dei vincenti soffrire è da perdenti, di soffrire ci si vergogna, della sofferenza bisogna disfarsi con ogni mezzo. Se invece pensiamo abbia senso, in quanto sintomo di un processo complesso, occorre assumerla, comprenderla, sentire in cosa ci riguarda per trasformarci, inoltrandoci nella storia, dunque nel nostro essere relazioni, e non individui isolati. “L’attesa” è un disco libro: ciascuna delle quindici canzoni è legata ad un concetto “etico” e per ogni concetto c’è un dialogo fatto dall’autore con poeti, romanzieri, teatranti, filosofi, storici, attivisti, psicoanalisti, neuroscienziati.

Il disco ha sonorità elettriche lavorate da Paolo Monti con il suo potente chitarrismo e la sua capacità di costruire ambienti sonori. Tra le canzoni due sono state scritte insieme al romanziere Antonio Moresco e alla poetessa Maria Grazia Calandrone e una musicata con Teho Teardo. Due sono adattamenti italiani di canzoni fondamentali della storia del rock: “Sympathy for the devil” dei Rolling Stones e “Hurt” dei Nine Inch Nails. In più c’è una cover: “Fino all’ultimo minuto” di Piero Ciampi, che ha vinto la targa che l’omonimo premio assegna alla miglior interpretazione di una canzone del cantautore livornese.

“Potremmo definire Marco Rovelli sia uomo del Rinascimento sia artista ciampiano – è la motivazione della targa – Uomo del Rinascimento perché molteplici sono gli ambiti in cui si muove (insegnamento, scrittura e ovviamente musica), artista ciampiano perché ama un’espressività aliena da compromessi e pronta al documentato atto d’accusa. Di Ciampi Marco ha saputo anche cogliere la parte più fragile, come dimostra la sua interpretazione di ‘Fino all’ultimo minuto’ che Piero firmò insieme a Gian Franco Reverberi e qui viene trasportata dal mare davanti a Livorno ad un misterioso luogo di frontiera, restando straziata e molto emozionante”.

Nell’ambito del XII Festival Internazionale di Musica di Savona sabato 23 novembre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta si esibirà in concerto l’organista Gianluca Cagnani, molto attivo nell’arte dell’improvvisazione. Il musicista eseguirà un’opera di riferimento della letteratura per organo del compositore César Franck, un tributo a Anton Bruckner in occasione del bicentenario della nascita, un’opera di Julius Reubke, compositore allievo di Franz Liszt, di grande difficoltà tecnica per profondità espressiva, e una serie di improvvisazioni su temi musicali proposti dal pubblico, che ne evidenzieranno la grande abilità nella creazione estemporanea. L’ingresso sarà libero. Per informazioni è possibile scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o un’e-mail a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.

Lunedì 25 novembre sezione cittadina di Italia Nostra organizza una visita guidata al Convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta. Padre Alessandro mostrerà la chiesa, i chiostri, il refettorio, l’orto e il bosco che lo circondano, da cui si può godere una suggestiva vista su Savona e sul mare. Il ritrovo sarà alle ore 10 presso il parcheggio del convento, in via Loreto Vecchia. Al termine, intorno alle 13, i frati prepareranno il pranzo ad offerta libera. Per informazioni e prenotazioni entro il 20 novembre occorre contattare Mariangela Goeta al numero di cellulare 3339394601 o via e-mail a mariangelagoeta@tiscali.it.