Legambiente: il 27 e 28 novembre l’Ecoforum Liguria, l’eco-troupe a Savona per scoprire il nuovo piano dei rifiuti

Savona. Il 27 e il 28 novembre, nella sede del Genova Blue District (via Del Molo 65), sarà l’occasione per affrontare i temi della gestione dei rifiuti e raccontare le migliori pratiche nell’ambito dell’economia circolare in Liguria con un approfondimento sul tema del tessile e del fast fashion.

Contestualmente si svolgeranno due laboratori con gli studenti sull’economia circolare e sulla legalità in collaborazione con Libera curati da Alice Micchini, responsabile scuola di Legambiente Liguria.

“Dal 2018 l’Ecoforum Liguria è anticipato da alcune video storie che raccontano i comuni virtuosi – spiega Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria -. Per la prima volta quest’anno diamo spazio anche a chi ancora non ce l’ha fatta ma si sta impegnando per migliorare e raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Con la nostra Eco-troupe siamo andati a Savona per scoprire il nuovo Piano dei rifiuti che darà slancio alla raccolta differenziata cittadina. Barbara Pasquali, assessora alla Città vivibile del Comune, spiega le prime azioni messe in campo e gli impegni per il prossimo anno. Luca Piatto racconta come il Conai – attraverso progetti e campagne di comunicazione stia aiutando l’amministrazione ad incrementare il servizio porta a porta in tutta la città”.

IL PROGRAMMA del 27 e 28 novembre

Mercoledì 27 novembre: alle 9:30 apertura con i saluti del presidente di Legambiente Liguria Stefano Bigliazzi, dell’Assessore all’ambiente del Comune di Genova Matteo Campora e del direttore del Genova Blue District Claudio Oliva.

Alle 10:00 focus sulla gestione dei rifiuti in Liguria con interventi di Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria e Andrea Baroni, Domenico Oteri e Cristina Lignana del Dipartimento Ambiente di Regione Liguria.

Alle 11:00 I protagonisti dell’economia circolare con Maurizio Salvo, Responsabile rapporti territorio CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), Stefano Valle, Amministratore delegato SEA-S, Michela Gallo dell’Università di Genova, Tiziana Merlino, AMIU Genova, Laura Brambilla, responsabile Comuni Ricicloni e Andrea Minutolo, responsabile scientifico nazionale Legambiente.

A seguire premiazione dei Comuni Rifiuti Free, ovvero chi supera il 65% di raccolta differenziata e produce un rifiuto indifferenziato inferiore ai 75 kg ab/anno.

Alle 17:30 Conversazione sul fast fashion con Laura Brambilla e Emilio Bianco di Legambiente nazionale. Sarà l’occasione per affrontare i temi legati al mondo del tessile, della moda sostenibile, l’impatto ambientale del fast fashion e dell’end of waste del tessile.

Giovedì 28 novembre: alle 9:30 Strategie, territori e persone per la sostenibilità del tessile con interventi di Laura Brambilla, responsabile nazionale Comuni ricicloni, Katia Honovich, responsabile Progetto C-City Genova città circolare: tessile sostenibile, Emilio Bianco, Legambiente nazionale, Claudia Pinna del Comune di Genova, la giornalista Beatrice D’Oria, Claudio Oliva, direttore Job Centre e Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria.

Alle 11:00 Ecoreati e traffico illecito di rifiuti con interventi di Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria, Andrea Macario, referente LIBERA Liguria, Michele Di Lecce, ex Procuratore capo di Genova, Manuela Mercatelli, Ceag Liguria.