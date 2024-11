Lavori sulla ss582 a Cisano, è polemica. Niero: “Tolti gli attraversamenti rialzati senza alternative. Questa è sicurezza?”

Cisano Sul Neva. Al via i lavori sulla ss 582 a Cisano. E scoppia la polemica tra Comune e Anas “per il poco preavviso” e per scelte che, secondo l’ente comunale, “non andranno ad implementare la sicurezza, anzi, a diminuirla”.

Andiamo con ordine. I lavori riguardano il rifacimento dell’asfalto della strada statale, che cambia in strada ad alta percorribilità, con una serie di conseguenti modifiche.

“Anas ci ha avvisato telefonicamente, circa una decina di giorni fa, dell’opera che sarebbe stata realizzata, ma senza una data precisa, – ha spiegato il sindaco di Cisano Massimo Niero. – La pec è arrivata poi alle 19.51 di lunedì scorso, annunciando l’inizio dei lavori per la mattina successiva”.

Ovviamente il Comune a quell’ora era già chiuso, quindi sindaco e dipendenti hanno scoperto dei lavori la mattina successiva, quando il cantiere era già in allestimento. E questo è il minore dei problemi.

In primis si è venuto a creare una difficoltà legata alla viabilità: “Purtroppo, in seguito ad una frana causata dagli ultimi eventi alluvionali, – ha proseguito Niero, – al momento via Delautra, che collega Cisano a Cenesi, è chiusa, con tutto il traffico che si riversa sul paese, dove sono in corso i lavori. Inoltre qui abbiamo le cave, con un via vai di mezzi pesanti costante”.

Ma il sindaco lamenta soprattutto problematiche in termini di sicurezza che “sarà ridotta e non aumentata”: “Questo non è assolutamente accettabile, – ha tuonato Niero. – Circa 6-7 anni fa, il nostro Comune, a sue spese (ben 28mila euro) e sulle base di un progetto elaborato dalla Provincia, aveva installato sulla ss 582 ben 4 attraversamenti pedonali rialzati che da una parte garantiscono maggior sicurezza ai pedoni e, dall’altra, costituiscono un deterrente per l’alta velocità”.

Ebbene, al termine dei lavori, questi attraversamenti rialzati saranno completamente rimossi per essere sostituiti da semplici “zebrature” (le classiche strisce pedonali). E non solo. Sarà tolto anche il limite di velocità di 30km/h, che tornerà a 50km/h.

“Ho chiesto ad Anas di provvedere quantomeno a sostituire gli attraversamenti con un deterrente simile per la velocità, ma la risposta è stata negativa. Mi sono stati presentati due ‘suggerimenti’: il primo di installare, a nostre spese, cartelli stradali che indichino di moderare la velocità e di prestare attenzione, non esattamente efficaci. Oppure, installare un autovelox. Ma forse non è chiaro che il nostro obiettivo non è vessare i cittadini, ma garantirne la sicurezza”, ha proseguito Niero.

Il paradosso è che nel tratto di ss 582 in questione, l’incidentalità, dopo l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati (che ora saranno rimossi), era scesa a zero, mentre diametralmente opposta è la situazione nei pressi dell’area industriale di Polo 90, dove, nello stesso periodo, di incidenti se ne sono verificati a decine, ma lì non sono previsti interventi immediati.

“Ho scritto una lettera ad Anas sulla situazione, specificando anche la situazione di pericolosità della zona di Polo 90. Lì bisogna intervenire e in modo celere: parliamo di una realtà con numerose grandi aziende, centinaia di dipendenti, che si recano in auto al lavoro, e pedoni che attraversano la strada per muoversi da un’attività all’altra senza la minima sicurezza. Ad Anas chiedo, non per gentile concessione ma per necessità, di intervenire lì e di garantire anche a Cisano sistemi di sicurezza sostitutivi agli attraversamenti rialzati che saranno rimossi”, ha concluso il primo cittadino.