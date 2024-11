Lavori Anas sull’Aurelia a Pietra Ligure, traffico in tilt: diffida del Comune

Pietra Ligure. Traffico letteralmente in tilt questa mattina sulla via Aurelia a Pietra Ligure a causa dei lavori di Anas sulla tratta in direzione Loano. L’intervento di manutenzione stradale ha richiesto una viabilità a senso unico alternato, che ha provocato grossi disagi alla circolazione viaria, in entrambe le direzioni.

L’Aurelia, infatti, anche a seguito dei cantieri autostradali risulta già particolarmente congestionata, una viabilità critica messo oggi a dura prova dal cantiere.

Lunghe code e lunghi tempi di percorrenza per gli automobilisti in transito, una situazione di caos che ha prontamente attivato il Comune di Pietra Ligure: “Quanto accaduto questa mattina non doveva succedere, in quanto i disagi sono stati notevoli e gravi, anche considerando l’attuale momento della nostra mobilità. Inoltre, gli interventi programmati e iniziati da Anas andranno avanti per alcuni giorni” ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi.

“Per questo, in relazione ai lavori stradali, abbiamo inviato una lettera di diffida sulle attività del cantiere, che sull’Aurelia, come disposto solitamente dall’amministrazione comunale, sono svolte solo in orario notturno, proprio per evitare situazioni come quella odierna” ha concluso il primo cittadino pietrese.