Laigueglia piange Paolo Buscaglia: il titolare dell’hotel Villa Ida morto a 63 anni

Laigueglia. Il mondo degli albergatori savonesi è in lutto per la morte di Paolo Buscaglia, titolare dell’Hotel Villa Ida di Laigueglia.

Buscaglia aveva solo 63 anni ed era una figura molto apprezzata in paese e non solo. Era referente dell’Unione provinciale albergatori di Laigueglia e presidente dell’Associazione Vecchia Laigueglia; in passato era stato portavoce della rete di impresa “Qui Laigueglia”, nata nel 2012, e aveva collaborato con la Protezione Civile.

Buscaglia lascia la moglie Alessandra, la figlia Barbara e il fratello Giacinto.

Il rosario è fissato per martedì 3 dicembre alle ore 19 nella chiesa di San Matteo; il giorno dopo, mercoledì 4 dicembre, nella stessa chiesa si celebrerà il funerale alle ore 15.

L’editore di IVG, Matteo Rainisio, e tutta la redazione si stringono alla famiglia in questo momento di dolore.