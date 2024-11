Laigueglia, il Comune e Alassio Salute firmano la convenzione che assicurare l’attività ambulatoriale al centro civico Semur

Laigueglia. Un medico di base garantito per i prossimi quattro anni che assicurerà una serie di servizi accessori come il rilascio delle ricette e le prenotazioni delle visite specialistiche. E’ stato firmato il rinnovo della convenzione tra il Comune di Laigueglia e Alassio Salute per la gestione dell’ ambulatorio pubblico di Laigueglia. L’ambulatorio, allestito al piano terreno del centro civico Semur, resterà aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, garantendo la presenza di un medico di base e di uno sportello per ricette mediche, prenotazioni e informazioni.

Particolare soddisfazione è espressa dalla consigliera con delega al sociale Lucia Facchineri: «La gestione dell’ ambulatorio era in passato integrata con l’attività della locale sezione della Croce Bianca, poi, con l’interruzione dell’ attività della stessa, si è reso necessario trovare una nuova veste istituzionale per il proseguo della presenza dell’ambulatorio. La convenzione stipulata con la società Alassio Salute permetterà la continuità di un servizio importante soprattutto per le persone più anziane, che possono così evitare di doversi spostare ad Alassio o ad Andora per queste necessità.

“Desidero ringraziare il dottor Augusto Gandolfo, legale rappresentante di Alassio Salute per la disponibilità, considerando che in proposito non abbiamo ricevuto nessun’altra manifestazione di interesse dai medici di base che, come sappiamo attualmente sono spesso oberati da un soprannumero di mutuati”.