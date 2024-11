“Siempre estaré aquí”: la voce del cantautore savonese Pier Caruso nel brano spagnolo contro il cancro alla prostata

Savona. La città di Savona celebra un sodalizio con la Spagna nell’ambito di una campagna sociale per aumentare la consapevolezza sul cancro alla prostata e sostenere coloro che lo affrontano. La canzone “Siempre estarè aquì” farà da colonna sonora alla mostra fotografica “Azul” che sarà presentata a Madrid, a cura dell’Asocianciòn Fotografòìa Solidaria.

Il brano è stato scritto dal cantautore cubano Jan Cruz, il quale ha fortemente richiesto la collaborazione al progetto del savonese Pier Caruso. Il video della canzone riflette la forza di coloro che combattono, il sostegno dei loro cari e il messaggio di speranza che entrambi i cantanti desiderano trasmettere.

Pier Caruso che è stato considerato uno dei migliori cantautori italiani grazie al premio “Talento Puro” e grazie anche alla Croazia, riconoscimenti che tempo fa gli ha riconosciuto l’etichetta anche per meritocrazia: l’artista savonese, pur stando fuori dal sistema discografico di primo piano, dai Talent Show e dai concorsi d’élite, vanta una solida carriera, sancita anche dall’importante collaborazione nel 2017 con Davide De Marinis ed con il grande Raphael (icona del Reggae). Ha all’attivo due programmi televisivi e due radiofonici, oltre alle tantissime canzoni scritte anche per molti giovani emergenti.

Nel brano Pier Caruso canta interamente in spagnolo: “Siempre estarè aquì” rappresenta una nuova sfida per l’artista ligure, che si farà conoscere anche in Spagna. Le scene del video, visionabile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=tBOMBZBgxSU, sono state girate tra Madrid e Vado Ligure.