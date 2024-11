Savona. La Rari Nantes Savona è Stella d’Oro al Merito Sportivo. La prestigiosa benemerenza è stata attribuita dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, alla società fondata nel 1948 per gli altissimi risultati ottenuti in campo nazionale e internazionale nella pallanuoto maschile e nel nuoto artistico.

“Un riconoscimento che premia il lavoro svolto in questi 76 anni dalla società biancorossa in favore dei giovani e dello sport italiano. Un vanto per la Rari e per la città di Savona che arricchisce il panorama sportivo savonese”, si legge sulla pagina Facebook della Rari Nantes Savona.

Il vice presidente e direttore sportivo, Giuseppe Gervasio, ha ritirato la benemerenza ed a sua volta è stato insignito della Stella d’Argento al Merito Sportivo che celebra i suoi 40 anni di vita in biancorosso e la sua recente quinta rielezione nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto.

La Stella d’Argento al Merito Sportivo è stata inoltre attribuita a Laura Sicco, addetto stampa e segretario della Rari Nantes Savona, delegato provinciale della Federnuoto, membro delle federazioni Fipe e Fijlkam e fiduciario Coni di Savona.