La fortuna del dialetto savonese: dai dizionari alla musica, passando per gli sketch comici

Parlate locali. Il dialetto savonese (savoneise) è una varietà ligure parlata nel centro urbano di Savona. La classificazione scientifica la identifica come sub-varietà all’interno delle parlate centrali della regione, del tutto affine, oggi, a quella parlata a Genova.

Nella provincia cui fa capo la città della Torretta, possono essere identificate tre aree linguistiche distinte: sulla costa da Varazze a Noli (compresa dunque anche Savona), si parlano varietà di tipo genovese; da Varigotti a Taggia, si parla un dialetto di tipo ligure centro-occidentale; nel sassellese si parla un dialetto del cosiddetto tipo “Oltre-giogo occidentale”, con alcune caratteristiche di transizione verso il tipo piemontese; infine, in Val Bormida si parla un dialetto per lo più piemontese, con forti influenze liguri.

Non sono mancati, negli anni, cultori della lingua savonese, come Giuseppe Cava (meglio conosciuto come Beppin da Cà), Edoardo Travi e Mario Scaglia (detto Claodin Do Giabbe). Fra i viventi si annoverano G.B. Nicolò Besio, con il suo “Dizionario del dialetto savonese” (L. Editrice, 2013), ed il Professor Ezio Viglione (Ezio da Ciann-a), che tiene corsi dialettali presso l’Unitrè di Savona.

Alcuni musicisti e gruppi locali hanno in repertorio pezzi in dialetto savonese: la Corale Alpina Savonese, la Corale Femminile della Ginestra, la Corale Polifonica di Valleggia, Ivano Nicolini. Fra gli autori di pezzi musicali in savonese si ricordano Mario Asiani, Benvenuto Icardi e Don Lello Paltrinieri.

Va inoltre menzionato il tipico Trallallero, tipico canto ligure polifonico, esclusivamente vocale e consistente nell’imitazione di una gamma di sonorità vocali e strumentali ad opera di un complesso limitato, nella maggior parte dei casi, a sole voci maschili. Qui, il dialetto savonese è stato cantato da gruppi quali “L’Aurora” di Valleggia, “O Brandale”, “I portuali”, “La Foce” e la più longeva e celebre “Secondo Grosso”, nata alla fine degli anni ’30 e rimasta in attività fino alla fine degli anni ottanta.

Le “squadre” (definizione utilizzata in passato per indicare questi gruppi) si esibivano secondo il tipico schema polifonico dei quattro solisti (contralto, baritono, tenore e chitarra) accompagnati dai bassi. Il repertorio si costituiva di brani tipici genovesi, rivisitazioni di parti di opere liriche, canzoni melodiche italiane e testi originali in dialetto savonese, come “Vegia Savonn-a”, “Stelle de l’Appennin” e “A-o Santoario de Savonn-a”.

Ma non è tutto, perché nei primi anni 2000 il dialetto ha raggiunto una certa fama nazionale grazie all’attore comico genovese Enrique Balbontin (in arte Enraz, membro dei “Cavalli Marci”, il gruppo cabarettistico italiano fondato a Genova nel 1996). Nel il suo sketch comico “Sì, io parlo savonese”, andato in onda nella trasmissione “Colorado Cafè”, rivestiva i panni di Enraz del “Centro Ciocchi Savona”: una non probabile professore madrelingua di dialetto savonese, che traduceva con espressioni ironiche ed una marcata inflessione ligure alcune frasi da conversazione dell’italiano.