La flautista savonese Silvia Schiaffino suonerà alla Carnegie Hall di New York

Albisola Superiore. Suonare a New York. Lo farà la savonese flautista Silvia Schiaffino, farmacista a Luceto. Si esibirà in questo mese alla Carnegie Hall di New York, una delle sale da concerto più prestigiose al mondo.

E’ stata selezionata dalla fondazione americana Alexander & Buono International e suonerà anche in un altro concerto per la Columbus Citizens Foundation.

“La sua partecipazione è il risultato di un concorso online indetto dalla fondazione Alexander & Buono International, che promuove musicisti di tutte le età – spiega orgoglioso il vicesindaco Luca Ottonello – ha presentato una serie di video delle sue performance dal vivo e, grazie al suo talento, è stata selezionata per suonare al concerto annuale della fondazione, dove si esibirà insieme ad altri quattro artisti scelti”.

Durante la permanenza nella Grande Mela la flautista savonese terrà anche un recital per la Columbus Citizens Foundation, accompagnata dal pianista inglese Rupert Egerton Smith, noto per aver suonato recentemente per la regina Camilla.

“Un’altra bella storia – conclude Ottonello – un’altra bella notizia per la comunità albisolese. Congratulazioni Silvia da di tutta l’Amministrazione Comunale”.