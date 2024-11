La Cgil Savona piange la scomparsa di Alessandro Nofroni

Savona. Cgil Savona in lutto per la scomparsa di Alessandro Nofroni.

Nofroni è stato per anni figura importante e di riferimento per il mondo sindacale e del lavoro savonese, in particolare nel settore dei trasporti, nel nostro porto e per la Compagnia Portuale.

Nel corso degli anni di attività sindacale, l’impegno e le capacità lo hanno portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità: Segretario Generale della FILT-CGIL di Savona e Segretario Confederale della Camera del Lavoro di Savona.

Le Segreterie Provinciali della Camera del Lavoro CGIL e della FILT-CGIL di Savona lo ricordano con grande affetto e porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.