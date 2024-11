La “Cammicorsa”: sport, teatro e street food nel borgo di Villanova d’Albenga

Villanova d’Albenga. Di corsa o passeggiando, alla scoperta del borgo e della storia di Villanova d’Albenga. Torna domenica 1 dicembre 2024, la Cammicorsa, la manifestazione podistica non competitiva, organizzata dal Comune che quest’anno si arricchisce di molteplici attività che si svolgeranno per tutto il corso della giornata. Oltre al consueto percorso dentro e fuori le mura (con passaggio anche sulla nuova pista di atletica), il borgo ospiterà uno spettacolo di teatro itinerante realizzato dal Teatro della Tosse di Genova: il regista e autore Amedeo Romeo ha scritto appositamente 5 monologhi su fatti e personaggi illustri di Villanova d’Albenga che saranno recitati in altrettanti angoli del centro storico.

“L’obiettivo è raccontare e far vivere quel filo che lega i valori e la solidarietà sociale che hanno caratterizzato il passato e sono ancor oggi il fulcro della vita di comunità di Villanova d’Albenga” – spiega l’assessore Tamara Grossi che ha lavorato a stretto contatto con gli autori de La Tosse – Un progetto a cui l’Amministrazione comunale tiene molto, co-organizzato con l’Associazione Antiche Vie del Sale con il sostegno di Fondazione Compagnia San Paolo attraverso il bando “Territori in Luce.”

Madrina speciale della giornata sarà la pittrice Binny Dobelli di Alassio che darà il via ufficiale alla Cammicorsa. La pittrice si è resa disponibile per la realizzazione della prima rappresentazione fotografica, che darà il via alla realizzazione del percorso “museo a cielo aperto” nelle vie del borgo del paese.

C’è dunque più di un motivo per passare tutta la giornata fra le mura antiche che fra l’altro, dalle ore 11.00, ospiteranno anche banchi di street food e un mercatino.

Il Cammicorsa Day è un invito agli sportivi, alle famiglie e a quanti vogliano passare qualche ora in uno dei borghi medievali più belli della Liguria. La Corsa definita delle violette, che per tradizione prevede sia camminatori che runners esperti, partirà da piazza della Torretta alle ore 10.00 (iscrizioni aperte dalle ore 9.00 in loco e anche on line sul sito cammicorsa.it): attraverserà i vicoli del borgo, oltrepasserà le mura per poi farvi ritorno. Alle 11.00 inizieranno le rappresentazioni teatrali che sono a numero chiuso: è necessaria l’iscrizione on line (cammicorsa.it). Il costo è di 5 euro, con partecipazione gratuita per i minori di 18 anni e permette di prendere parte sia al percorso teatrale che alla corsa o scegliere una delle due attività.

Lo spettacolo teatrale itinerante si svolgerà al mattino, dalle 11.00 alle 12.30, con partenza dei gruppi da trenta persone, ogni mezz’ora, nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 con la stessa cadenza. Le cinque le postazioni che saranno collocate nelle piazze e angoli del centro storico come nella migliore tradizione del Teatro della Tosse: gli attori reciteranno presso il pozzo di Via Garibaldi, in Via Barbacana, presso l’Oratorio, in vico Pozzo davanti alla casa di Andrea Schivo proclamato Giusto fra le Nazioni, per poi arrivare all’ultima tappa in vico Ponte.

“Abbiamo consegnato al Teatro della Tosse le storie del nostro comune e ne hanno fatto dei monologhi bellissimi che esprimono a pieno i valori fondanti della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Pietro Balestra – Desideriamo che la Cammicorsa e la Cammicultura con il teatro itinerante e tutte le attrattive dello street food siano per tutti una occasione per vivere il borgo e tornare in piazza come una volta per divertirsi insieme facendo sport, camminando. Il tutto dando anche la possibilità ai più giovani di scoprire la storia del proprio paese.”.

Gli organizzatori ringraziano l’Unione Sportiva Villanovese, la Croce Bianca, i comitati e le frazioni, i commercianti e i volontari per la preziosa collaborazione insieme agli sponsor Cerruti spa,Pan, Farmacia Ranaldo e Bruno Basso che hanno finora aderito.