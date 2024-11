Italia Viva Savona risponde a Niero: “Dopo il diktat suicida di Conte ai nostri iscritti abbiamo lasciato libertà di voto”

Savona. “Leggiamo con stupore le dichiarazioni di Massimo Niero, storico sindaco e dirigente del PD, che racconta la sua candidatura nella lista civica di Orlando come una “copertura” dell’area rappresentata dal nostro partito. Come noto a tutti avevamo pronta una lista riformista con persone riconducibili al nostro partito, una bella e forte squadra che ha subito il diktat suicida di Giuseppe Conte. Inutile sottolineare che tale veto ha evidentemente contribuito alla sconfitta di Andrea Orlando”.

Le affermazioni arrivano dalla segreteria di Italia Viva Savona, da cui proseguono: “Come sottolineato più volte e in più interviste da Matteo Renzi, nonostante la delusione e la rabbia per quanto accaduto, ha accettato la richiesta della segretaria de PD ed ha lasciato libertà di voto ad iscritti e simpatizzanti senza dare, perciò, alcuna indicazione verso nessuno dei candidati presidente, tantomeno verso liste o candidati a supporto dei gli stessi”.

“Per chiarezza e senza nessuna polemica, come spiegato bene oggi dall’Assessore Barbara Pasquali, noi lavoriamo per costruire un centrosinistra inclusivo, riformista e vincente, ma non vogliamo essere strumentalizzati da nessuno, magari per coprire dissapori all’interno di altri partiti. C’è molto lavoro da fare per ri-costruire, e riteniamo che sarebbe più utile per tutte e tutti conservare le energie proprio per questo fine”, conclude la nota.