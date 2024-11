Istituto comprensivo Val Varatella, successo per il primo open day: “Esperienze dal vivo e interazioni umane al centro”

Borghetto Santo Spirito. Nell’era del digitale, dove tutto sembra spingere verso l’online e l’intelligenza artificiale, siamo davvero pronti a rinunciare al valore insostituibile delle esperienze dal vivo? Ecco allora come organizza i suoi open day l’istituto comprensivo Val Varatella di Borghetto Santo Spirito, per non cadere nel rischio di dare un’impressione di distacco e di impersonalità.

Il dirigente scolastico Andrea Rossato e tutti i docenti credono che “in questo panorama di iperconnessione isolata e instabilità emotiva, l’esperienza umana autentica torni ad assumere un valore fondamentale soprattutto per le scuole, come le nostre, che hanno sempre più l’opportunità di differenziarsi, valorizzando le esperienze dal vivo, le interazioni umane, le relazioni significative, il senso di appartenenza e la condivisione del vissuto”.

“Gli open day, naturalmente, sono solo la punta dell’iceberg e permettono alla nostra scuola di valorizzare le proprie caratteristiche e la propria identità, attraverso questi eventi che consentono ai potenziali nuovi alunni e alla comunità scolastica di vivere esperienze che permettono alle persone di stare bene insieme e di trasmettere valori. Naturalmente, come specificato, è solo la punta emersa dell’iceberg perché tutti noi docenti/educatori tendiamo al fatto che tutto ciò diventi sempre più quotidianità”.

Sabato 23 novembre in collaborazione con il Comune di Borghetto si è svolto il primo grande evento e sabato 30 novembre, presso tutti i plessi dell’istituto ci sarà il secondo che offrirà la possibilità di partecipare a lezioni aperte in ciascuno dei 10 plessi distribuiti sui tre comuni: Borghetto, Ceriale e Toirano.

“Ci teniamo a presentare le nostre scuole, che grazie ai contributi ottenuti dal PNRR, sono tutte innovative e gli insegnanti tutti aperti al dialogo e la nostra didattica sempre più interattiva. Sabato scorso, l’accoglienza gestita dalle studentesse e dagli studenti della curvatura sportiva, dagli alunni della primaria con indosso le magliette dell’istituto comprensivo e dai docenti con le nuove felpe è stata un grande successo. Tutte le attività organizzate dagli insegnanti, dal personale comunale e dalle organizzazioni sportive del territorio sono state molto apprezzate e frequentate: dagli scacchi al biliardo, al tennis tavolo, alla body percussion, all’improvvisazione teatrale, alle letture, ai lego, al coding, al pattinaggio e a tanto altro”.

Sabato 30 novembre si replica ogni plesso organizzerà una serie di attività e di lezioni aperte sia per i propri alunni che per tutti quei bambini che vorranno venirci a conoscere.