Insieme per festeggiare una serata speciale a Loano

Loano. La serata era splendida, cielo stellato e caldo, proprio come il nostro incontro per festeggiare la leva dei 70enni.

Non eravamo tantissimi ma il clima è stato intimo, intenso, allegro, ricco di ricordi ed emozioni che hanno rallegrato i nostri cuori.

Ci siamo rincontrati, e per alcuni rivisti dopo molti anni, nel ristorante Ocean Bay Club Bee Fly di Loano. Il locale ci ha accolto con gentilezza, ottima cena, buon vino e i commensali hanno aggiunto allegria e spensieratezza.

Naturalmente inevitabili sono stati i ricordi degli anni scolastici delle elementari e delle medie, ed è stato emozionante per tutti riconoscersi nelle foto in bianco e nero, con grembiulini e fiocchi diversi per ogni classe. Abbiamo anche ricordato i compagni e le compagne che negli anni ci hanno lasciato, ma che erano presenti nei nostri ricordi.

Il 1954 è stato un anno importante, l’anno della televisione che per la prima volta entrava nelle case degli italiani. Il nostro animatore e organizzatore Carmine ha preparato uno schermo televisivo entro il quale a piccoli gruppi ci siamo tutti fotografati, divertendoci moltissimo. Infine abbiamo condiviso una spilla e una maglietta che saranno il simbolo per ricordare una serata intensa e indimenticabile.

Grazie a tutti e speriamo di rivederci presto.

I coordinatori

Barbara, Carmine, Daniela e Patrizia