Incontro Tpl-sindacati, fumata grigia sugli autisti-controllori: “Stiamo superando i fraintesi, arriveremo all’obiettivo”

Savona. “Con questo accordo stiamo superando i fraintesi e mettendo a terra l’esecutività. Il 10 dicembre ci ritroveremo per proseguire con i lavori e arrivare all’obiettivo”. E’ fiducioso Giampaolo Rossi, direttore generale di Tpl, il giorno dopo l’incontro con le sigle sindacali: il “Progetto Europa“, così come è denominata la proposta di far controllare i biglietti agli autisti dei bus, potrebbe diventare realtà entro fine anno.

Il vertice di ieri ha visto al tavolo azienda e sindacati, ma non le Rsu: quelle attuali sono ormai scadute, e a breve verranno nominati i nuovi rappresentanti. Anche per questo motivo alcuni argomenti legati a contratti e sicurezza sono stati lasciati in sospeso in attesa della nomina. Cosa non possibile però per il Progetto Europa, che il prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, ha chiesto venga siglato entro il prossimo 15 dicembre.

Il progetto – previsto dal contratto nazionale – prevede, in sostanza, la verifica dei titoli di viaggio direttamente ai conducenti degli autobus, grazie all’incarrozzamento (così viene definita la salita a bordo) dei passeggeri dalla sola porta anteriore e la discesa da quella centrale. Un metodo per contrastare l’evasione, dato che di fatto diventerebbe estremamente complicato salire a bordo senza biglietto (e chi ne è sprovvisto potrebbe acquistarlo direttamente dall’autista).

Un cambiamento a cui, però, i lavoratori si sono da subito opposti con diverse motivazioni: i principali riguardano l’allungamento dei tempi di percorrenza (soprattutto sui bus più lunghi, con decine di passeggeri che utilizzerebbero una sola porta per la salita) e la sicurezza del conducente-controllore in caso di problemi. “Chiediamo la sicurezza del posto guida per quanto riguarda l’operatore d’esercizio e la sicurezza del personale di verifica visto gli ultimi episodi accaduti – aveva detto Massimo Nari di Cgil subito dopo l’incontro in Prefettura del 22 novembre – Non siamo contrari, ma sulla litoranea è difficile da fare”.

“Il progetto è nato nei primi anni 2000 a livello europeo – spiega Rossi – Non si tratta quindi di una nostra invenzione, ma è in vigore, in qualche caso da decenni, in varie città d’Europa“. E in effetti la possibilità far svolgere agli autisti attività di vendita e verifica dei biglietti è prevista fin dall’accordo nazionale del 2000 e ribadita poi in quello del 2015: rinnovi che “valgono” per i dipendenti una remunerazione aggiuntiva annua di 2400 euro a persona (il che, per l’azienda, si traduce in un esborso lordo di oltre un milione di euro l’anno).

Per superare le perplessità dei lavoratori, Tpl ha avanzato due proposte: una ipotesi di accordo sindacale con un ulteriore riconoscimento economico al personale viaggiante, e la disponibilità a creare una commissione paritetica ad hoc per valutare le situazioni più critiche dal punto di vista dell’incarrozzamento.

Sul tema sicurezza, oltre alle nuove body cam in dotazione al personale dedicato ai controlli sui bus, “abbiamo preparato un canovaccio che verrà inserito nell’accordo – spiega Rossi – dove si dirà che i nuovi mezzi saranno equipaggiati di nuovi sistemi di monitoraggio: aumenteranno le telecamere nei bus e introdurremo, in quelli nuovi, le telecamere perimetrali esterne. Quanto al posto di guida, c’è un protocollo nazionale con cui il governo, le strutture datoriali e le parti sociali si stanno impegnando a dialogare con i costruttori a livello europeo per aumentarne la sicurezza”.

L’incontro, conferma Rossi, “è andato abbastanza bene” e c’è fiducia di trovare un accordo definitivo nel prossimo incontro del 10 dicembre, proprio a ridosso della “scadenza” data dal Prefetto.