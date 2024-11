Incidente sull’Aurelia a Ceriale, 35enne ferito e trasportato al Santa Corona

Ceriale. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia a Ceriale, all’altezza dell’incrocio con via Chioso e Loro.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.00, un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo a terra lunga la carreggiata: fortunatamente nessun altro mezzo o veicolo è rimasto coinvolto.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Ceriale e dal 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, nonostante la dinamica della caduta in strada, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Restano ancora da accertare le cause esatte del sinistro stradale.