Incidente in A10 tra Spotorno e Orco Feglino: mezzo pesante contro un muro, code e disagi

Spotorno-Feglino. Incidente stradale, nella mattinata odierna (26 novembre), al chilometro 57+000, tra Spotorno e Feglino, in direzione Francia.

È successo una manciata di minuti prima delle 9 e la dinamica è ancora da chiarire. Pare si sia trattato di un tamponamento, con un mezzo pesante finito contro un muro all’interno di una galleria.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave in seguito al sinistro. Sul posto, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, ma il conducente del camion, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L’incidente, come spesso accade, ha dato origine ad alcuni disagi alla viabilità: al momento, coda di 2 km tra Spotorno e Feglino e, in direzione opposta, coda di 3km tra Pietra Ligure e Feglino.

Situazione complicata anche nel tratto piemontese dell’A6, con tratto chiuso tra Fossano e Marene, in direzione Torino, a causa di un incidente, avvenuto al chilometro 46+500 (possibile rientro alla stazione di Marene percorrendo la ss 28, la sp 165 poi la sp 662).

Infine, si segnalano anche 6km di coda nel genovese, tra Arenzano e Genova Pegli.