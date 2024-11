Savona. Incidente a Savona oggi pomeriggio intorno alle 15, in corso Mazzini. A rimanere coinvolte nel sinistro una macchina, un’Audi A3, e un’automedica della Croce Bianca di Cairo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’automedica che percorreva corso Mazzini in direzione Albissola e l’Audi A3 che andava in direzione mare si sono scontrate al centro dell’incrocio all’altezza di via XX Settembre. L’Audi ha sbandato e, dopo un testa coda, si è schiantata con il fianco destro contro un semaforo pedonale che ha divelto. A causa del violento impatto, la macchina coinvolta ha perso la ruota posteriore, rotolata per diversi di metri fino a raggiungere l’incrocio dopo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona.

La donna alla guida del mezzo di soccorso, dopo essere stata spinalizzata, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona. L’uomo alla guida dell’Audi è illeso.

A seguito dell’incidente traffico in tilt in corso Mazzini. Sul posto, per regolare il traffico e ricostruire la dinamica, sono presenti i carabinieri insieme alla polizia locale.